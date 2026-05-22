ETV Bharat / state

होटवार जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट सख्त, DGP और सरकार से मांगी रिपोर्ट

रांची: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी और सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि शुक्रवार को वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित किया.

गृह विभाग ने बनाई है जांच टीम

न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. इस समिति में निदेशक प्रशासन मनोज कुमार, सहायक कारा निरीक्षक तुषार रंजन गुप्ता और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह को शामिल किया गया है.



जानकारी देते हाईकोर्ट के अधिवक्ता (ईटीवी भारत)

मामले की न्यायिक और प्रशासनिक जांच जारी

इसके अलावा, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा की टीम ने मामले में पूछताछ की है. जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक जांच की जा रही है. वहीं रांची जिला प्रशासन और जेल आईजी के स्तर पर अलग-अलग जांच शुरू कर दी गई है. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक टीम भी पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है.