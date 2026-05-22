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होटवार जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट सख्त, DGP और सरकार से मांगी रिपोर्ट

रांची के होटवार जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

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झारखंड हाईकोर्ट और बिरसा मुंडा जेल (कोलज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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रांची: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी और सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि शुक्रवार को वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित किया.

गृह विभाग ने बनाई है जांच टीम

न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. इस समिति में निदेशक प्रशासन मनोज कुमार, सहायक कारा निरीक्षक तुषार रंजन गुप्ता और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह को शामिल किया गया है.

जानकारी देते हाईकोर्ट के अधिवक्ता (ईटीवी भारत)

मामले की न्यायिक और प्रशासनिक जांच जारी

इसके अलावा, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा की टीम ने मामले में पूछताछ की है. जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक जांच की जा रही है. वहीं रांची जिला प्रशासन और जेल आईजी के स्तर पर अलग-अलग जांच शुरू कर दी गई है. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक टीम भी पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है.

कैसे सामने आया मामला

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल के भीतर महिला कैदी के कथित यौन शोषण का मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया. इसके बाद मीडिया में खबरें सामने आई, जिससे राज्यभर में हड़कंप मच गया. इस मसले पर भाजपा लगातार चौतरफा हमला बोल रही है. 21 मई को नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के नाम पत्र जारी कर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी.

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि जेलर लवकुश कुमार ने चतरा में पदस्थापन के दौरान एक महिला होमगार्ड का शारीरिक शोषण किया. विरोध करने पर पीड़िता के परिवार को धमकाया गया. वहीं भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर पर देवघर और हजारीबाग में पदस्थापन के दौरान लगे गंभीर आरोपों का जिक्र कर कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला कैदी के साथ यौन शोषण नहीं हुआ तो 17 मई को गर्भावस्था जांच की जरूरत क्यों पड़ी.

ये भी पढ़ें: रांची जेल के काराधीक्षक के बाद जेलर पर अब लगा यौन शोषण का आरोप, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

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