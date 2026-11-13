पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप साबित नहीं कर सका पति, हाईकोर्ट ने खारिज की पत्नी के साथ रहने का अधिकार मांगने वाली अपील
रांची में वैवाहिक विवाद के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पति की अपील को खारिज कर दिया. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 13, 2026 at 1:18 PM IST
रांचीः वैवाहिक विवाद के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी के साथ रहने का अधिकार मांगने वाले पति की अपील खारिज कर दी है. पति ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी को वापस साथ रहने के लिए बाध्य करने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने पाया कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही है.
साथ रहने की इच्छा और पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप भी
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक तरफ पति वैवाहिक जीवन बहाल करने की इच्छा जता रहा था, वहीं दूसरी तरफ पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगा रहा था, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका. मामला जमशेदपुर के एक दंपत्ति का है. पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना यानी पत्नी को फिर से साथ रहने का निर्देश देने की मांग की थी.
2014 में हुई थी शादी, 2018 से अलग रह रहे हैं पति-पत्नी
शादी 22 जनवरी 2014 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है. पति टाटा स्टील में काम करता है. पति का आरोप था कि पत्नी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी. इसी वजह से उसने आदित्यपुर में अलग किराये का मकान लिया, लेकिन पत्नी वहां भी रहने को तैयार नहीं हुई. बाद में उसने कदमा के फार्म एरिया में कंपनी का क्वार्टर लिया. इसके बावजूद पत्नी 2018 में मायके चली गई और वापस लौटने को तैयार नहीं हुई.
पति का आरोप, घर जमाई बनने का डाला जाता था दबाव
पति का यह भी आरोप था कि पत्नी और उसके मायके वाले उसे बागबेड़ा में घर जमाई बनकर रहने का दबाव देते थे. ऐसा नहीं करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी. उसने पत्नी को वापस बुलाने के लिए महिला थाना और न्याय सदन में मध्यस्थता की कोशिशों का भी हवाला दिया था.
पत्नी का आरोप, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति
वहीं पत्नी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. उससे कार और जमीन खरीदने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की गई थी. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और 3 जून 2018 को उसे बेटे के साथ घर से निकाल दिया गया. पत्नी के मुताबिक, कई बार समझौते की कोशिश हुई, लेकिन पति की ओर से सहयोग नहीं किया गया.
मेडिकल दस्तावेजों को हाईकोर्ट ने माना अहम
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानों के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों की भी विस्तार से समीक्षा की. अदालत ने पाया कि पत्नी की ओर से पेश किए गए मेडिकल दस्तावेज उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों को समर्थन देते हैं. अदालत ने विशेष रूप से एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर की 16 फरवरी 2019 की इमरजेंसी पर्ची का उल्लेख किया. इसमें मारपीट की घटना का जिक्र है और पत्नी की चिकित्सकीय जांच के साथ इलाज की बात दर्ज है. इसके अलावा पत्नी की ओर से पेश अन्य दस्तावेजों को भी अदालत ने उसके पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना.
पत्नी के चरित्र पर आरोप, लेकिन पेश नहीं कर सका सबूत
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर टिप्पणी की. पति ने पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए किसी अन्य शख्स के साथ उसके कथित अवैध संबंध का आरोप लगाया था. हालांकि, अदालत में जिरह के दौरान वह इस गंभीर आरोप के समर्थन में कोई विश्वसनीय या ठोस सबूत पेश नहीं कर सका. खंडपीठ ने कहा कि यह विरोधाभासी स्थिति है कि पति एक ओर पत्नी के साथ दोबारा रहने की इच्छा जताता है और दूसरी ओर उसके चरित्र पर ऐसे गंभीर आरोप लगाता है, जिन्हें साबित करने के लिए उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है. इससे पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बहाल करने के उसके दावे की वास्तविक मंशा पर संदेह पैदा होता है.
फैमिली कोर्ट के फैसले में दखल देने से हाईकोर्ट का इनकार
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब यह साबित हो कि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे से अलग रह रहा है. इस मामले में पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी के अलग रहने के पीछे कोई उचित कारण नहीं था.
अदालत ने माना कि पति की ओर से पेश किए गए साक्ष्य उसकी मांग को सही साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. वहीं फैमिली कोर्ट ने भी उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए याचिका खारिज की थी. इसलिए उसके फैसले में किसी तरह की कानूनी खामी या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इस आधार पर खंडपीठ ने जमशेदपुर की अतिरिक्त फैमिली कोर्ट संख्या-2 के 24 जनवरी 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी.
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