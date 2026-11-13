ETV Bharat / state

पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप साबित नहीं कर सका पति, हाईकोर्ट ने खारिज की पत्नी के साथ रहने का अधिकार मांगने वाली अपील

झारखंड उच्च न्यायालय ( Etv Bharat )

रांचीः वैवाहिक विवाद के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी के साथ रहने का अधिकार मांगने वाले पति की अपील खारिज कर दी है. पति ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी को वापस साथ रहने के लिए बाध्य करने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने पाया कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही है.

साथ रहने की इच्छा और पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप भी