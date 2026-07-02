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हाईकोर्ट का सुप्रीम फैसला: पारा शिक्षकों के लिए राहत, नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में शामिल

रांची: झारखंड के हजारों पारा शिक्षकों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का एक अहम फैसला राहत लेकर आया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन पारा शिक्षकों की बाद में नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई, उनकी नियमित सेवा से पहले पारा शिक्षक के रूप में दी गई सेवा अवधि को भी पेंशन निर्धारण में शामिल किया जाएगा. अदालत ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही भुगतान में हुई देरी पर सेवानिवृत्ति की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है.

यह फैसला पांच सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के बाद आया. इन शिक्षकों का कहना था कि वर्षों तक पारा शिक्षक के रूप में सेवा देने के बावजूद नियमित नियुक्ति के बाद उनकी पूर्व सेवा को पेंशन के लिए नहीं माना गया. इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि यदि नियुक्ति के समय पारा शिक्षक की सेवा को योग्यता और अनुभव के रूप में स्वीकार किया गया था, तो पेंशन के समय उसी सेवा को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है.

पेंशन कोई कृपा नहीं: हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वयं नियमित शिक्षक भर्ती में पारा शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित रखती रही है. ऐसे में उनकी पूर्व सेवा को पूरी तरह अलग मानना उचित नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पेंशन किसी प्रकार की कृपा नहीं, बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है और सरकार को उसके अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए. इस निर्णय का प्रभाव केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं माना जा रहा है. राज्य में हजारों ऐसे पारा शिक्षक हैं, जो अब सेवानिवृत्ति के करीब हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे शिक्षकों को भी इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

पारा शिक्षक संघ ने फैसले का क्या स्वागत