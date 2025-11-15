Bihar Election Results 2025

झारखंड हाईकोर्ट स्थापना दिवस पर भव्य समारोह, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने दिया न्याय की अहमियत पर जोर

झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जून राम मेघवाल और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए.

JHARKHAND HIGH COURT FOUNDATION DAY
झारखंड हाई कोर्ट स्थापना दिवस समारोह (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड हाईकोर्ट का 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए.

भव्य रूप से मनाया गया 25वां स्थापना दिवस

झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना का रजत जयंती समारोह शनिवार को हाईकोर्ट परिसर में भव्य रूप से मनाया गया. इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का स्मरण करते हुए सभी को सत्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय का रोल सिर्फ विवादों का निष्पक्ष समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समानता, पारदर्शिता और जनता द्वारा न्याय पर भरोसा देना भी है. उन्होंने कहा कि समाज को सुरक्षित रखने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है.

JHARKHAND HIGH COURT foundation day
झारखंड हाईकोर्ट स्थापना दिवस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज (ईटीवी भारत)

सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि त्वरित न्याय के लिए अब तकनीक का इस्तेमाल करना होगा. बार और बेंच दोनों के लिए अब यह जरूरी है. संविधान और जनतांत्रिक मूल्यों पर भी गौर करना होगा. न्यायपालिका के रिक्त पदों को भरने और संसाधन उपलब्ध हो इसके लिए भी काम करना होगा. जस्टिस सूर्यकांत ने झारखंड हाईकोर्ट के रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन में ये बातें कही.

बेहतरीन निर्माण है झारखंड हाईकोर्ट

इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में नई तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है. नए भवन में सोलर पैनल सहित अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा गया है. झारखंड हाईकोर्ट में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग देखकर केंद्रीय कानून मंत्री बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में एआई तकनीक का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सकता है. उन्होंने राज्य में केंद्रीय न्यायाधिकरण की बेंच बनाए जाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया.

कई राज्यों के चीफ जस्टिस हुए शामिल

स्थापना दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विशेष अतिथि भी उपस्थित थे. इस दौरान डिजिटल न्याय, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई. समारोह के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समय के साथ अदालतों की जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिनके लिए सभी को तकनीकी और संवैधानिक जागरूकता जरूरी है.

इस दौरान झारखंड हाई कोर्ट के लिए एक नया भवन बनाने की योजना भी रेखांकित की गई. जिसमें जनता को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही गई. इस समारोह में न्यायालय की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मूल्यों को पुनः दोहराया गया तथा सबको अपराध और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहने का संकल्प दिलाया गया.

TAGGED:

JHARKHAND HIGH COURT
केंद्रीय मंत्री आर्जुन राम मेघवाल
25वां स्थापना दिवस
FOUNDATION DAY CELEBRATION
JHARKHAND HIGH COURT FOUNDATION DAY

