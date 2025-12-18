ETV Bharat / state

झारखंड में पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, सचिव को मंगलवार तक टाइम फ्रेम का निर्देश

अब तक झारखंड में पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाईकोर्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : December 18, 2025 at 5:07 PM IST

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अब तक पेसा नियमावली लागू नहीं करने के लिए खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को अगले मंगलवार तक टाइम फ्रेम करने को कहा है.

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला कैबिनेट को भेजा जा चुका है. याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, ज्ञानंत कुमार सिंह और अजीत कुमार ने दलील पेश की. मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की गई है.

जानकारी देते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक जारी

बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक का हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था, लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा था कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं की गयी है.

पूर्व की सुनवाई के दौरान आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने खंडपीठ को बताया था कि बालू की नीलामी करने का राज्य सरकार का फैसला गैरकानूनी था, क्योंकि संसद द्वारा 1996 में बनाए गए PESA एक्ट की वजह से मौजूदा नियम लागू नहीं होते. PESA एक्ट में ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है. लिहाजा, राज्य सरकार द्वारा PESA नियम लागू करने के बाद ही ग्राम सभाएं बनाई जा सकती हैं.

