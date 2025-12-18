ETV Bharat / state

झारखंड में पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, सचिव को मंगलवार तक टाइम फ्रेम का निर्देश

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अब तक पेसा नियमावली लागू नहीं करने के लिए खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को अगले मंगलवार तक टाइम फ्रेम करने को कहा है.

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला कैबिनेट को भेजा जा चुका है. याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, ज्ञानंत कुमार सिंह और अजीत कुमार ने दलील पेश की. मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की गई है.

जानकारी देते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक जारी

बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक का हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था, लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.