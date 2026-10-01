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ईडी अफसरों पर SC-ST केस: जवाब दाखिल करने में देरी पर सीएम हेमंत सोरेन पक्ष पर 10 हजार का जुर्माना, हाईकोर्ट सख्त

झारखंड हाईकोर्ट और सीएम हेमंत सोरेन. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची: प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में प्रतिवादी पक्ष (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पक्ष) द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई.