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MP/MLA से जुड़े मुकदमों के लंबित होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सीबीआई की कार्यशैली पर उठाए सवाल

झारखंड उच्च न्यायालय ( Etv Bharat )

रांचीः MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निष्पादन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. एकीकृत बिहार के समय वर्ष 1997 में हुए चर्चित अलकतरा घोटाले (Bitumen Scam) के मुकदमे में लंबे समय से ट्रायल जारी रहने और इस दौरान 32 आरोपियों में से 12 की मौत हो जाने की जानकारी मिलने पर अदालत ने नाराजगी जताई. न्यायालय ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी दस्तावेज जुटाने में ही पूरा समय लगा देती है, लेकिन ट्रायल के दौरान गवाहों को अदालत में पेश करने में तेजी नहीं दिखाती.

लंबित मुकदमों की प्रगति की समीक्षा