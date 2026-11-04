MP/MLA से जुड़े मुकदमों के लंबित होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सीबीआई की कार्यशैली पर उठाए सवाल
झारखंड उच्च न्यायालय ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर नाराजगी जताई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 8:14 PM IST
रांचीः MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निष्पादन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. एकीकृत बिहार के समय वर्ष 1997 में हुए चर्चित अलकतरा घोटाले (Bitumen Scam) के मुकदमे में लंबे समय से ट्रायल जारी रहने और इस दौरान 32 आरोपियों में से 12 की मौत हो जाने की जानकारी मिलने पर अदालत ने नाराजगी जताई. न्यायालय ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी दस्तावेज जुटाने में ही पूरा समय लगा देती है, लेकिन ट्रायल के दौरान गवाहों को अदालत में पेश करने में तेजी नहीं दिखाती.
लंबित मुकदमों की प्रगति की समीक्षा
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने MP/MLA के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया है. इसी सिलसिले में हाईकोर्ट लंबित मुकदमों की प्रगति की समीक्षा कर रहा है. इसी को लेकर न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की पीठ में MP/MLA से जुड़े लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के दौरान इस तरह की बातें सामने आई हैं.
मुकदमे का निष्पादन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई
सुनवाई के दौरान अदालत को एकीकृत बिहार के समय वर्ष 1997 में हुए अलकतरा घोटाले से संबंधित मुकदमे की जानकारी दी गई. इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद कुल 32 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोपियों में तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन का नाम भी शामिल है. अदालत को बताया गया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही 32 आरोपियों में से 12 की मौत हो चुकी है, जबकि शेष 20 आरोपियों के खिलाफ अब भी ट्रायल जारी है. इतने लंबे समय तक मुकदमे का निष्पादन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई.
एजेंसी दस्तावेज इकट्ठा करने में ही समय नष्ट कर देती है
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी दस्तावेज इकट्ठा करने में ही पूरा समय निकाल देती है. वहीं, ट्रायल के दौरान गवाहों को अदालत में पेश करने में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई जाती. इससे मुकदमों के निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है. सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि MP/MLA से जुड़े कई मामलों में गवाह अपने बताए गए पते पर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण उनकी गवाही कराने में परेशानी हो रही है.
हाईकोर्ट ने MP/MLA से संबंधित लंबित 11 मुकदमों में से दो मामलों का रिकॉर्ड निचली अदालत से तलब करने का आदेश दिया है.
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