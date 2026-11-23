DIT में तय सीटों से अधिक नामांकन मामला, CBI जांच का लगी रोक बरकरार, राज्य सरकार की अपील निष्पादित
धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तय सीटों से अधिक के नामांकन पर CBI जांच मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
Published : November 23, 2026 at 5:58 PM IST
रांची: धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी DIT में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन के मामले में राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सीबीआई (CBI) जांच पर लगी रोक को बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील का निष्पादन कर दिया.
DIT ने वापस ली एकल पीठ में दायर याचिका
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय और अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत में अपना पक्ष रखा. सरकार ने खंडपीठ को जानकारी दी कि धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (DIT) ने एकल पीठ में दाखिल अपनी मूल रिट याचिका वापस ले ली है. याचिका वापस लिए जाने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी.
60 सीटों की अनुमति, 138 विद्यार्थियों का नामांकन
राज्य सरकार ने पूर्व की सुनवाई में अदालत को बताया था कि 9 सितंबर 2025 को DIT को केवल 60 विद्यार्थियों के नामांकन की अनुमति दी गई थी, लेकिन संस्थान ने नियमों के विपरीत 138 विद्यार्थियों का दाखिला ले लिया. निर्धारित क्षमता से अधिक नामांकन के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था. इसी मामले में संस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जनवरी को एकल पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (JUT) ने खंडपीठ में अपील दायर की थी.
विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का मामला
एकल पीठ ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए प्रथम दृष्टया विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उन्हें मानसिक परेशानी में डालने का मामला माना था. अदालत ने सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि विद्यार्थियों को इस परिस्थिति में डालने के लिए AICTE और JUT की क्या भूमिका रही तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या थी. सीबीआई की ओर से पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मामले में प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर ली गई है.
AICTE की मंजूरी का हवाला देकर किया था नामांकन
DIT ने अपनी शुरुआती याचिका में दावा किया था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 30 अप्रैल 2025 को संस्थान को स्वीकृति दी थी. संस्थान का कहना था कि इसी मंजूरी के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था. बहरहाल, अब संस्थान की रिट याचिका वापस लिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील का निष्पादन कर दिया है.
ये भी पढ़ें:
CM हेमंत सोरेन ने CJI और कॉलेजियम को लिखा पत्र, झारखंड हाईकोर्ट को स्थायी मुख्य न्यायाधीश देने का आग्रह
बैंक से कर्ज की सुरक्षा के लिए रखे सामान को बेचना आपराधिक विश्वासघात नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला