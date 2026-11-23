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DIT में तय सीटों से अधिक नामांकन मामला, CBI जांच का लगी रोक बरकरार, राज्य सरकार की अपील निष्पादित

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी DIT में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन के मामले में राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सीबीआई (CBI) जांच पर लगी रोक को बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील का निष्पादन कर दिया.

DIT ने वापस ली एकल पीठ में दायर याचिका