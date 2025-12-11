रिम्स परिसर में जारी रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, कार्रवाई रोकने से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
Published : December 11, 2025 at 7:57 PM IST
रांचीः राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान जारी रहेगा. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी. कोर्ट ने DIG ग्राउंड नाम से चर्चित जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने का आदेश दिया है.
कैलाश कोठी तोड़े जाने पर फिलहाल स्टे
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार दूबे ने पक्ष रखा. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस दौरान रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, सिटी एसपी और बड़गांई के सीओ भी मौजूद थे. दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने अतिक्रमण अभियान रोकने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया. इस दौरान खंडपीठ ने कैलाश कोठी को तोड़े जाने पर फिलहाल स्टे लगा दिया है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी. कोर्ट को बताया गया कि रिम्स की ओर से पहले ही सभी को मुआवजा दिया जा चुका है.
हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई जारी
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. साथ ही रिम्स व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए बनी कमेटी को रिपोर्ट सौंपने को कहा था. इस आधार पर अल्टीमेटम अवधि पूरी होते ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया. अभी तक दर्जनों कच्चे मकान तोड़ा जा चुके हैं. साथ ही रिम्स के खाली पड़े भवनों को कब्जा मुक्त किया गया है. दरअसल, रिम्स की बदहाल स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
बता दें कि झालसा यानी झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि रिम्स गेट से लेकर ट्रामा सेंटर तक अवैध अतिक्रमण है. इसकी वजह से मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसको कोर्ट ने गंभीर मामला बताते हुए अभियान चलाने का निर्देश दिया था.
ये भी पढ़ें-
रिम्स कैंपस में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, भारी सुरक्षा में कार्रवाई जारी
रिम्स डॉक्टर्स क्वार्टर में चला प्रशासन का बुलडोजर, जारी रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान!
रिम्स परिसर में अतिक्रमण की गई जमीन पर चला बुलडोजर, खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर लोग