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पत्नी को मानसिक बीमार बताकर पति ने मांगा तलाक, HC ने कहा- मुश्किल में एक-दूसरे का साथ निभाना ही शादी की असली कसौटी, याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि भारतीय समाज में विवाह का विशेष महत्व है. पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन में आने वाली बीमारियों, परेशानियों और कठिन परिस्थितियों का सामना एक-दूसरे का साथ देते हुए करना चाहिए. केवल आरोप लगाने या कुछ असामान्य व्यवहार का हवाला देकर शादी खत्म करने की मांग नहीं की जा सकती.

कोर्ट ने पत्नी पर क्रूरता और मानसिक बीमारी का आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले पति की अपील खारिज कर दी. साथ ही चतरा फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी.