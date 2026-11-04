पत्नी को मानसिक बीमार बताकर पति ने मांगा तलाक, HC ने कहा- मुश्किल में एक-दूसरे का साथ निभाना ही शादी की असली कसौटी, याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने एक शख्स को पत्नी का साथ देने की सलाह देकर उसकी याचिका खारिज कर दी. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 4, 2026 at 2:56 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि भारतीय समाज में विवाह का विशेष महत्व है. पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन में आने वाली बीमारियों, परेशानियों और कठिन परिस्थितियों का सामना एक-दूसरे का साथ देते हुए करना चाहिए. केवल आरोप लगाने या कुछ असामान्य व्यवहार का हवाला देकर शादी खत्म करने की मांग नहीं की जा सकती.
कोर्ट ने पत्नी पर क्रूरता और मानसिक बीमारी का आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले पति की अपील खारिज कर दी. साथ ही चतरा फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी.
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ का फैसला
हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. पति ने फैमिली कोर्ट, चतरा के 7 सितंबर 2024 के फैसले को चुनौती दी थी. फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(iii) के तहत दाखिल तलाक की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने भी मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
पत्नी के व्यवहार को लेकर पति ने लगाए थे गंभीर आरोप
पति-पत्नी की शादी 31 जनवरी 2016 को हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है. पति सीआईएसएफ में कार्यरत था और उसकी पोस्टिंग राजस्थान के कोटा में थी. उसने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि शादी के शुरुआती दिनों से ही पत्नी का व्यवहार असामान्य और आक्रामक था. वह बिना किसी वजह के हंसती थी, खुद से बातें करती थी और रिश्तेदारों के सामने भी उचित कपड़ों के बिना आ जाती थी.
पति का दावा था कि पत्नी की मानसिक स्थिति से जुड़ी जानकारी शादी से पहले छिपाई गई थी. वहीं, पत्नी ने मानसिक बीमारी के आरोपों को गलत बताया. उसने पति पर दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.
क्रूरता के आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं
हाईकोर्ट ने पाया कि पति और उसके गवाह, पत्नी की ओर से की गई किसी खास शारीरिक हिंसा, गाली-गलौज या प्रताड़ना की घटना का स्पष्ट विवरण नहीं दे सके. आरोप सामान्य प्रकृति के थे और उनके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य भी पेश नहीं किए गए थे. कोर्ट ने यह भी गौर किया कि पति के परिवार के लोग शादी से पहले ही पत्नी को जानते थे. ऐसे में यह दावा कि उसकी कथित मानसिक बीमारी की जानकारी परिवार से छिपाई गई थी, भरोसेमंद नहीं लगा.
मानसिक बीमारी साबित करने के लिए रिपोर्ट जरूरी
खंडपीठ ने मानसिक बीमारी के आधार पर तलाक की मांग पर सुनवाई करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(iii) के प्रावधानों पर विचार किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान के तहत मानसिक अस्वस्थता तभी तलाक का आधार बन सकती है, जब उसकी गंभीरता और प्रकृति ऐसी हो कि पति या पत्नी से साथ रहना उचित रूप से संभव न रह जाए. इसके लिए बीमारी की पुष्टि विशेषज्ञ साक्ष्य से होनी चाहिए. केवल एक-दो घटनाओं या असामान्य व्यवहार के आधार पर मानसिक बीमारी साबित नहीं मानी जा सकती.
मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के दावे को बोर्ड ने नहीं माना
पति ने डॉ. एम. जलील की ओर से तैयार मनोवैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया था. रिपोर्ट में पत्नी को स्किजोफ्रेनिया जैसी मानसिक समस्या होने की बात कही गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि रिपोर्ट में न तो स्पष्ट रूप से स्किजोफ्रेनिया की पुष्टि की गई थी और न ही बीमारी को लाइलाज बताया गया था. रिपोर्ट में केवल कुछ हल्की असामान्य मानसिक प्रतिक्रियाओं का उल्लेख था. इस मामले में रांची स्थित रिनपास में गठित मेडिकल बोर्ड ने भी पत्नी की जांच की थी. दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुई जांच के बाद बोर्ड ने कहा था कि पत्नी में किसी तरह की मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं दिखे. पति ने बाद में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, लेकिन बोर्ड के किसी सदस्य से जिरह करने की मांग नहीं की.
बच्चे की देखभाल और साथ रहने की इच्छा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पत्नी अदालत में पूछे गए सवालों का सामान्य और उचित तरीके से जवाब दे रही थी. वह अपने बेटे की देखभाल कर रही थी और उसने पति के साथ दोबारा वैवाहिक जीवन शुरू करने की इच्छा भी जताई थी. दूसरी ओर, पति ने स्वीकार किया कि उसने पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी थी.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समाज में विवाह को बहुत सम्मान दिया जाता है. वैवाहिक जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन आते हैं. कई बार गंभीर बीमारी और कठिन परिस्थितियां भी सामने आती हैं, लेकिन पति-पत्नी को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए. शादी का रिश्ता केवल सुख के समय साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक-दूसरे का सहारा बनने के लिए होता है.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ज्योति नयन ने पक्ष रखा. इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के खिलाफ न तो क्रूरता के आरोप साबित कर सका और न ही ऐसी मानसिक बीमारी का प्रमाण दे पाया, जो कानून के तहत तलाक का आधार बन सके. कोर्ट ने चतरा फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी.
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