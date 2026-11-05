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झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, NGDRS पोर्टल से हटेगी प्रतिबंधित जमीनों की सूची

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने हजारीबाग से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि राज्य के सब-रजिस्ट्रार जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री केवल इस आधार पर नहीं रोक सकते कि संबंधित जमीन प्रतिबंधित सूची में दर्ज है. यदि दस्तावेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करनी होगी.

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