झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, NGDRS पोर्टल से हटेगी प्रतिबंधित जमीनों की सूची
झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री को लेकर NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 8:44 PM IST
रांची: झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने हजारीबाग से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि राज्य के सब-रजिस्ट्रार जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री केवल इस आधार पर नहीं रोक सकते कि संबंधित जमीन प्रतिबंधित सूची में दर्ज है. यदि दस्तावेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करनी होगी.
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
यह आदेश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अमित रंजन की ओर से दायर रिट याचिका नं 7703/2026 पर सुनवाई करते हुए 5 नवंबर 2026 को दिया. याचिकाकर्ता ने हजारीबाग जिले के इचाक अंचल के बोंगा गांव स्थित अपनी 42 डिसमिल जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने के लिए आवेदन दिया था. जमीन खाता संख्या 154 और प्लॉट संख्या 2606 के अंतर्गत आती है. याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी जमीन को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है, जबकि इस संबंध में दिए गए आवेदन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु हर्ष ने दलील पेश की.
सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित, लेकिन अंतरिम रोक नहीं
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी दायर की गई हैं. ये मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने संबंधित आदेशों का अवलोकन करते हुए पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है. राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि इस विषय पर नया कानून लाने की प्रक्रिया चल रही है.
प्रतिबंधित सूची के कारण जमीन मालिकों को परेशानी
अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A और अधिसूचना के 1 मई 2025 को निरस्त होने के बावजूद NGDRS पोर्टल पर प्रतिबंधित जमीनों की सूची अब भी दिखाई दे रही है. इसके कारण जिलों के सब-रजिस्ट्रार ऐसी जमीनों से संबंधित वैध बिक्री दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से मना कर रहे हैं. इससे जमीन मालिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में प्रभावित लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं. अदालत ने कहा कि इस स्थिति से अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है.
रजिस्ट्री से जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं होता
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी स्पष्ट किया. अदालत ने कहा कि किसी जमीन की रजिस्ट्री हो जाने मात्र से खरीदार को निर्विवाद मालिकाना हक नहीं मिल जाता. यदि विक्रेता के पास जमीन का वैध और स्पष्ट मालिकाना हक नहीं है, तो रजिस्ट्री उस कमी को दूर नहीं कर सकती. रजिस्ट्रेशन एक्ट का उद्देश्य अचल संपत्ति से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता, दस्तावेजों का सार्वजनिक रिकॉर्ड और धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित करना है. रजिस्ट्री दस्तावेज के निष्पादन की सार्वजनिक सूचना देती है, लेकिन इससे दस्तावेज की वैधता या मालिकाना हक अपने आप प्रमाणित नहीं हो जाता.
सब-रजिस्ट्रार को मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के के गोपी बनाम सब-रजिस्ट्रार एवं अन्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया. इस फैसले के अनुसार रजिस्ट्रेशन अधिकारी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि जमीन बेचने वाले व्यक्ति के पास उस संपत्ति का मालिकाना हक है या नहीं. रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 या बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत केवल मालिकाना हक को लेकर विवाद होने या विक्रेता के टाइटल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर रजिस्ट्री से इनकार किया जा सके. यदि पक्षकार दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं, स्टांप ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क की शर्तें पूरी हैं, तो रजिस्ट्रेशन अधिकारी को दस्तावेज का निबंधन करना होगा.
बिना सुनवाई जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालना गलत
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक नीति का हवाला देकर याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य जमीन मालिकों की संपत्तियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया. किसी व्यक्ति को अपनी जमीन हस्तांतरित करने से रोकना गंभीर नागरिक परिणाम पैदा करता है. इसलिए ऐसी कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है.
सरकार को तीन स्पष्ट निर्देश जारी
सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका निष्पादित करते हुए राज्य सरकार को तीन महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.
- राज्य सरकार NGDRS पोर्टल पर रखी गई प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाए.
- झारखंड के सभी सब-रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की शर्तें पूरी करने वाले हस्तांतरण दस्तावेजों का निबंधन करें.
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव सभी जिलों के उपायुक्तों को हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक सर्कुलर जारी करें.
इस आदेश का असर राज्यभर में उन जमीन मालिकों पर पड़ सकता है, जिनकी संपत्तियां NGDRS पोर्टल की प्रतिबंधित सूची में दर्ज होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री होने से जमीन के मालिकाना हक पर अंतिम मुहर नहीं लगती. विवादित टाइटल का निर्धारण संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा.
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