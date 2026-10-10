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महज अपराधियों के संपर्क में आने की आशंका पर जुवेनाइल को जमानत से नहीं कर सकते इनकार, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची : एक नाबालिग की जमानत को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इस आशंका के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता कि रिहा होने पर नाबालिग का संपर्क अपराधियों से हो सकता है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने हजारीबाग के सोनू साव की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी, विश्वनाथ मून और रितेश कुमार ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा ने दलीलें पेश कीं. कोर्ट ने निचली अदालतों के जमानत खारिज करने के आदेशों को रद्द करते हुए नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया.