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बिहार का शराबबंदी कानून झारखंड में नहीं चलेगा, हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ वाहन छोड़ने का दिया निर्देश, बोकारो से जुड़ा है मामला

रांची: झारखंड में शराब की कथित अवैध ढुलाई के मामले में जब्त वाहन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि बिहार में लागू बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 को झारखंड में लागू नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने इस कानून के आधार पर वाहन की जब्ती को सही ठहराने वाले न्यायिक दंडाधिकारी और सत्र न्यायालय, बोकारो के आदेश पर भी सवाल उठाया है.

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सुनाया फैसला

मामला बोकारो के पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 18/2026 से जुड़ा है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार के कानून को झारखंड में लागू किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बिहार राज्य का कानून है और यह बिहार की सीमा तक ही लागू है.

झारखंड के गठन के बाद बनाए गए इस कानून को झारखंड में लागू नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालतों ने वाहन रिलीज करने से इनकार मुख्य रूप से इस आधार पर किया कि उसके खिलाफ जब्ती की कार्यवाही प्रस्तावित है, लेकिन हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसी कोई कार्यवाही वास्तव में शुरू ही नहीं हुई है.

न्यायिक दंडाधिकारी को हाईकोर्ट का निर्देश

इसके बाद हाईकोर्ट ने बोकारो के न्यायिक दंडाधिकारी को निर्देश दिया कि वह उपायुक्त से रिपोर्ट लेकर यह पता करें कि वाहन के संबंध में जब्ती की कार्यवाही शुरू हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, तो वाहन नंबर JH-05-DF-9463 को कोर्ट की ओर से तय शर्तों के साथ उसके मालिक को रिलीज कर दिया जाए. यह आदेश देते हुए कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन संख्या 2579/2026 का निपटारा कर दिया.

न्यायिक दंडाधिकारी ने क्यों खारिज की थी याचिका