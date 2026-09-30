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हटाए गए पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बकाया मानदेय भुगतान का निर्देश

​रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पारा शिक्षकों (वर्तमान में सहायक अध्यापक) के पक्ष में एक बड़ा और निर्णायक आदेश पारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी JEPC द्वारा जारी उन तमाम प्रशासनिक आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत इन शिक्षकों को सेवा से अलग किया गया था. न्यायालय ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि जिस समय नियुक्तियां हुईं, यदि अभ्यर्थी उस समय की सभी अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते थे, तो लगभग बीस वर्षों की निरंतर सेवा के बाद बाद में उपजे योग्यता संबंधी तकनीकी विवादों का सहारा लेकर उन्हें सेवामुक्त नहीं किया जा सकता.

हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के मुताबिक, ​जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने देवघर, दुमका, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज सहित कई जिलों से जुड़ी 11 रिट याचिकाओं (सीताराम मांझी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) पर संयुक्त सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रभावित शिक्षकों को सहायक अध्यापक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए. इसके अतिरिक्त, अगस्त 2024 से शिक्षकों द्वारा दी गई सेवाओं के आधार पर रोके गए वेतन और मानदेय का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए. अदालत ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को औपचारिक आदेश प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर पूरा करने की समय-सीमा तय की है.

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की बहाली वर्ष 2003 से 2006 के बीच विज्ञापित नियमों के आधार पर हुई थी. उस समय न्यूनतम पात्रता मैट्रिक तय थी, जिसे पूरा करने की बात राज्य सरकार ने भी स्वीकार की. बाद के वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE के नए मानकों के अनुरूप इंटरमीडिएट स्तर की योग्यता हासिल करने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय (लगभग आठ वर्ष) दिया गया था. इसी क्रम में सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर कई अध्यापकों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज से मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी.

फैसले में वर्ष 2012 के LPA संख्या 117/2012 का विशेष उल्लेख किया गया, जिसमें खंडपीठ ने मध्यमा प्रमाणपत्र को इंटरमीडिएट (+2) के समकक्ष माना था और तत्कालीन सरकार ने आदेश जारी कर उस निर्णय को लागू भी किया था. अदालत ने टिप्पणी की कि जब एक बार न्यायिक व्यवस्था अंतिम हो चुकी हो और उसका अनुपालन किया जा चुका हो, तो वर्षों बाद उसी आधार पर प्रतिकूल रुख अख्तियार करना न्यायोचित नहीं है.

पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि किसी भी संविदा या सेवा व्यवस्था में कार्य से हटाना एक गंभीर दंड की श्रेणी में आता है. तय नियमों और वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार कर किसी शिक्षक को कार्यमुक्त करना या पारिश्रमिक रोकना विधि विरुद्ध है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नियमित सरकारी शिक्षक के दर्जे की सीधे मांग नहीं कर सकते, लेकिन वर्ष 2021 की संबंधित नियमावली के तहत उनके सेवा अधिकारों को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता.