झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 31 साल पुराने 100 रुपये के रिश्वत कांड में 75 साल के काली शंकर धोबी को सजा
झारखंड हाईकोर्ट ने 31 साल पुराना 100 रुपये रिश्वत मामले में बड़ा फैसला सुनाया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 1:18 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से साफ हो गया कि जुर्म छोटा हो या बड़ा, कानून की कसौटी पर एक ना एक दिन जरूर कसा जाता है. मामला 26-27 अप्रैल 1995 का है. हटिया रेलवे स्टेशन पर बतौर पार्सल क्लर्क काली शंकर धोबी ने एक शख्स से 100 रुपये की रिश्वत ली थी. अब 75 साल की उम्र में उन्हें सजा हुई है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी रेलवे कर्मचारी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. लेकिन लंबे समय तक चले मुकदमे को देखते हुए जेल की सजा कम कर दी. कोर्ट ने 12 जून 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 10 सितंबर को इसे सुनाया गया.
1995 में हटिया रेलवे स्टेशन से शुरू हुई कहानी
मामला 26-27 अप्रैल 1995 का है. शिकायतकर्ता निर्मल कुमार अपनी मोटरसाइकिल को हटिया रेलवे स्टेशन से समस्तीपुर, बिहार भेजना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने तत्कालीन हटिया रेलवे स्टेशन पर तैनात पार्सल क्लर्क काली शंकर धोबी से संपर्क किया. शिकायत के मुताबिक मोटरसाइकिल की बुकिंग के लिए 203 रुपये शुल्क तय था, लेकिन आरोप था कि इसके अलावा क्लर्क ने 100 रुपये अतिरिक्त मांगे.
शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए 27 अप्रैल 1995 को सीबीआई के एसपी के पास शिकायत की. सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप की तैयारी की. इसके बाद हटिया स्टेशन पर ट्रैप किया गया. अभियोजन के मुताबिक काली शंकर को 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. उसके पास से वही नोट बरामद हुआ, जिसका नंबर ट्रैप से पहले दर्ज किया गया था. हाथ की रासायनिक जांच में भी सोडियम कार्बोनेट का घोल गुलाबी होने की बात रिकॉर्ड में दर्ज है.
निचली अदालत में 11 गवाह, फिर हुई सजा
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया. मामले में कुल 11 गवाहों से अभियोजन ने गवाही कराई. निचली अदालत यानी स्पेशल जज, सीबीआई, रांची ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को देखने के बाद काली शंकर धोबी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d) के तहत दोषी माना. 28 मई 2004 को स्पेशल जज, सीबीआई, रांची ने उन्हें धारा 7 में एक साल की कठोर कारावास और 4 हजार रुपये जुर्माना और धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d) में डेढ़ साल की कठोर कारावास के साथ 6 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं.
2004 की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे
निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ काली शंकर धोबी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील नंबर 885/2004 दाखिल की. 2004 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन इस अपील के अंतिम निपटारे में दो दशक से ज्यादा समय लग गया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में खुद दर्ज किया है कि यह अपील दो दशक से अधिक समय तक लंबित रही.
हाईकोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने आरोपी की ओर से उठाए गए कई सवालों पर विचार किया. बचाव पक्ष ने रिश्वत मांगने, स्वीकार करने और बरामदगी के सबूतों पर सवाल उठाए थे. यह भी दलील दी गई थी कि ट्रैप के गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं और मोटरसाइकिल की बुकिंग की प्रक्रिया भी पूरी तरह नियमों के मुताबिक नहीं हुई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों को देखते हुए इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.
अदालत ने कहा कि अपील में उठाए गए तर्कों में कानूनी दम नहीं है और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इसलिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया. अदालत ने खास तौर पर माना कि अभियोजन ने रिश्वत की मांग, स्वीकार किए जाने और रकम की बरामदगी को मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित किया है. ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई ऐसी कानूनी गलती नहीं मिली, जिसके आधार पर दोषसिद्धि रद्द की जाए.
31 साल पुराने मामले में सजा पर मिली राहत
हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखने के बाद सजा के सवाल पर अलग से विचार किया. अदालत ने कहा कि घटना 1995 की है. ट्रायल कोर्ट ने मामले का फैसला 2004 में, यानी घटना के करीब 9 साल बाद किया था. इसके बाद अपील भी दो दशक से अधिक समय तक लंबित रही. अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, यह उनका पहला अपराध था और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है.
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को अनुपातहीन माना और न्यूनतम सजा देना उचित समझा. इसके तहत धारा 7 के मामले में एक साल की कठोर कैद को घटाकर छह महीने की साधारण कैद और धारा 13(1)(d) से जुड़े अपराध में डेढ़ साल की कठोर कैद को घटाकर एक साल की साधारण कैद कर दिया गया. जुर्माने की रकम में कोई बदलाव नहीं किया गया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
अब करना होगा दो महीने में सरेंडर
हाईकोर्ट ने अपील को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि मेरिट पर खारिज करते हुए सजा में संशोधन किया. चूंकि आरोपी जमानत पर है, उनका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया गया है और उन्हें फैसले की तारीख से दो महीने के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट को उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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