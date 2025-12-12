ETV Bharat / state

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहुंचेंगे दुमका, राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण

दुमका : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान शनिवार को दुमका पहुंचेंगे. जहां वह राज्य भर के अदालतों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. साथ ही स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एंपावरमेंट कैंप में भाग लेंगे. यह कार्यक्रम शहर के कन्वेंशन हॉल में किया जा रहा है. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी जानकारी

दुमका व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने जानकारी दी कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान कल दुमका आएंगे. यहां के कन्वेंशन हॉल में वे राज्य के सभी जिलों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का वर्चुअल उदघाटन करेंगे. साथ ही स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एंपावरमेंट कैंप में भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा.

जानकारी देते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Etv Bharat)

इस कार्यक्रम में लोगों को विधिक जागरूकता के लिए कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी. साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगा कर संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी. लोगों को बताया जाएगा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, आप उसका लाभ कैसे लें.

इस मौके पर चीफ जस्टिस के साथ झारखंड उच्च न्यायालय के तीन जस्टिस न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश आनंदा सेन और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसमें जिला प्रशासन का काफी सहयोग प्राप्त हुआ है.