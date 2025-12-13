ETV Bharat / state

झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान पहुंचे देवघर, परिवार संग बैद्यनाथ धाम में की पूजा-अर्चना

देवघर: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान शनिवार को बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवार के संग के संग पूजा की और अपने एवं राज्य के बेहतर भविष्य की कामना की. मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के आने से पहले मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दी गई थी और प्रोटोकॉल के अनुसार जिले के सभी अधिकारी और पदाधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद रहे.

देवघर के बाबा मंदिर में मुख्य न्यायाधीश के आगमन को देखते हुए मंदिर के बाहर भी ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया था. मंदिर के वीआईपी गेट के पास उनकी वाहन लगी और वह सीधा मंदिर के मुख्य कार्यालय में पहुंचकर अपने परिवार के संग विधि विधान के साथ संकल्प किया और फिर तीर्थ पुरोहितों के साथ गर्भगृह में पूजा अर्चना की.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान शुक्रवार की देर शाम में ही देवघर पहुंच गए थे. वह मधुपुर में कई घंटे तक विश्राम किए और उसके बाद देर रात देवघर पहुंचकर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम की. देवघर पहुंचने के बाद देवघर के एसपी के साथ-साथ मधुपुर सहित आसपास के सारे डीएसपी को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर दिया गया था. शनिवार को सुबह मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के पूजा करने के दौरान आम श्रद्धालुओं को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था. हालांकि थोड़ी देर बाद ही सुरक्षा कर्मियों ने सभी श्रद्धालुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी.

शनिवार को सुबह पूजा करने के बाद देवघर के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी सौरभ ने उन्हें भेंट के रूप में अंग वस्त्र और देवघर का प्रसाद दिया. बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के बाद मुख्य न्यायाधीश देवघर के लिए रवाना हो गए. मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को पूजा करने के लिए देवघर के बाद बासुकीनाथ जाना था, लेकिन वो सीधे देवघर के लिए रवाना हो गए.