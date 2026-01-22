ETV Bharat / state

लोहरदगा पहुंचे चीफ जस्टिस, अधिवक्ताओं से कही यह खास बात

झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शरदचंद्र सोनक ने लोहरदगा के सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया.

Jharkhand High Court Chief Justice
लोहरदगा में चीफ जस्टिस शरदचंद्र सोनक (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 7:49 PM IST

लोहरदगा : झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शरदचंद्र सोनक गुरुवार को लोहरदगा पहुंचे. जहां उन्होंने सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया. इस दौरान न्यायायिक, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया. स्वागत के बाद चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया.

चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. चीफ जस्टिस ने व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में उन्होंने न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं, न्यायिक कार्यप्रणाली एवं बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके कार्यालय कक्ष में एक संक्षिप्त बैठक भी की. जिसमें उन्होने न्यायिक पदाधिकारियों से बात की.

लोहरदगा पहुंचे चीफ जस्टिस (ईटीवी भारत)

अधिवक्ताओं से मुलाकात और संवाद के दौरान उन्होंने न्यायालय की नई व्यवस्थाओं को देखा. अधिवक्ताओं से बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने कहा कि यह एक सुनहरी परंपरा रही है कि वरिष्ठ अधिवक्ता नए अधिवक्ताओं को आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि लोहरदगा के वरिष्ठ अधिवक्ता भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए युवा अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे.

मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में चीफ जस्टिस ने कहा कि लोहरदगा आकर उन्हें काफी अच्छा लगा और उन्होंने यहां के सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं. निरीक्षण और मुलाकातों के बाद चीफ जस्टिस कुछ समय के लिए जिला परिसदन भवन में विश्राम को लेकर रूके. इसके उपरांत वे झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट के लिए रवाना हो गए.

