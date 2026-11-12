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झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक का आधार खत्म, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A को बताया असंवैधानिक

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची : झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. इसी धारा के आधार पर राज्य सरकार को यह अधिकार मिला हुआ था कि वह किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री को पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बताकर उस पर रोक लगा सके.

हाईकोर्ट ने इस प्रावधान के तहत झारखंड सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया है. इतना ही नहीं, इस अधिसूचना के आधार पर सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अधिकारियों की ओर से जारी सभी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है. इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री सरकारी प्रतिबंधों के कारण नहीं हो पा रही थी.