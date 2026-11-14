दहेज हत्या के मामले में ससुराल के दो रिश्तेदारों को हाईकोर्ट से राहत, कहा- सिर्फ घटनास्थल पर मौजूदगी से अपराध साबित नहीं होता
हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में फैसला कहा कि सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद रहने से कोई रिश्तेदार दोषी नहीं हो जाता. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 14, 2026 at 1:31 PM IST
रांची: दहेज हत्या के मामलों में ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को एक साथ आरोपी बनाकर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद रहने या पीड़िता को बचाने की कोशिश नहीं करने से किसी रिश्तेदार की आपराधिक संलिप्तता साबित नहीं होती. इसके लिए उसके खिलाफ ठोस और विशिष्ट साक्ष्य होना जरूरी है. यह महत्वपूर्ण टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के एक दहेज हत्या मामले में की है.
जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ की टिप्पणी
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गौतम बाउरी और उनकी पत्नी चिंतादेवी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सात साल की सजा रद्द कर दी है. अदालत ने दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करते हुए जमानत बांड से भी मुक्त कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य तौर पर पति या उसके माता-पिता को दहेज से लाभ मिलने की संभावना रहती है और वे महिला को प्रताड़ित करने की स्थिति में हो सकते हैं. हालांकि, इस आधार पर पति के प्रत्येक रिश्तेदार को दोषी नहीं माना जा सकता. हर मामले में साक्ष्यों और संबंधित व्यक्ति की भूमिका का अलग-अलग मूल्यांकन जरूरी है. इस मामले में धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 13 सितंबर 2017 को दोषी करार देते हुए 15 सितंबर 2017 को सजा सुनाई थी.
धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र का है मामला
मामला धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र का है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक रिंकू देवी की शादी वर्ष 2010 में रतन बाउरी से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल में उससे 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था. आरोप था कि 22 मई 2012 को ससुराल में रिंकू देवी पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी गई. गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
मृतका की मां के बयान पर निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में पति रतन बाउरी, सास बिजाली देवी, गौतम बाउरी, चिंतादेवी और अन्य रिश्तेदारों को आरोपी बनाया गया था. धनबाद की निचली अदालत ने वर्ष 2017 में गौतम बाउरी और उनकी पत्नी चिंतादेवी को आईपीसी की धारा 304बी के तहत दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को दोनों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने साक्ष्यों में क्या पाया
अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मृतका की सास और पति पर केरोसिन डालने और आग लगाने की विशेष भूमिका बताई थी. लेकिन गौतम बाउरी और चिंतादेवी के खिलाफ न तो दहेज मांगने का कोई स्पष्ट आरोप साबित हुआ और न ही उन्हें आग लगाने की घटना में सक्रिय रूप से शामिल बताया जा सका. उनके खिलाफ मुख्य आरोप यही था कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और रिंकू देवी को बचाने के लिए आगे नहीं आए. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की घटनास्थल पर मौजूदगी या उसका मूकदर्शक बने रहना अपने आप में अपराध में सक्रिय भागीदारी साबित नहीं करता. अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध में किस तरह की भूमिका निभाई थी. खंडपीठ ने यह भी गौर किया कि निचली अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत साझा मंशा का प्रावधान लागू नहीं किया था.
रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाने पर अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी पति के सभी रिश्तेदारों को सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आरोपी बनाना उचित नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि दहेज मांगने के साथ संबंधित व्यक्ति द्वारा महिला को प्रताड़ित किए जाने के साक्ष्य भी जरूरी हैं. केवल रिश्तेदार होने या घटना के समय मौजूद रहने से आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के लिए आरोप संदेह से परे साबित होना चाहिए. मजबूत संदेह भी कानूनी साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता.
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