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दहेज हत्या के मामले में ससुराल के दो रिश्तेदारों को हाईकोर्ट से राहत, कहा- सिर्फ घटनास्थल पर मौजूदगी से अपराध साबित नहीं होता

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: दहेज हत्या के मामलों में ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को एक साथ आरोपी बनाकर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद रहने या पीड़िता को बचाने की कोशिश नहीं करने से किसी रिश्तेदार की आपराधिक संलिप्तता साबित नहीं होती. इसके लिए उसके खिलाफ ठोस और विशिष्ट साक्ष्य होना जरूरी है. यह महत्वपूर्ण टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के एक दहेज हत्या मामले में की है.

जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ की टिप्पणी