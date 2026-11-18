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TGT नियुक्ति में मुख्य विषय की अनिवार्यता खत्म, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी कानूनी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास, नागरिक शास्त्र समेत अन्य विषयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय (मेन/ऑनर्स) होना अनिवार्य नहीं है. सहायक विषय (Subsidiary Subject) के रूप में संबंधित विषय की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को केवल इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता.

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