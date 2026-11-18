TGT नियुक्ति में मुख्य विषय की अनिवार्यता खत्म, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने TGT शिक्षक नियुक्ति मामले में फैसला सुनाया कि स्नातक में संबंधित विषय का ऑनर्स होना अनिवार्य नहीं है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 18, 2026 at 5:39 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी कानूनी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास, नागरिक शास्त्र समेत अन्य विषयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय (मेन/ऑनर्स) होना अनिवार्य नहीं है. सहायक विषय (Subsidiary Subject) के रूप में संबंधित विषय की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को केवल इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता.
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत का ऐतिहासिक फैसला
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 20 अक्टूबर 2021 को जारी पत्र संख्या 1950 के खंड-5 को निरस्त कर दिया है. अदालत ने यदुलाल चौधरी और गोरखनाथ विश्वकर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से कुल 17 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
चयन और काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति से कर दिए गए थे वंचित
दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने 28 दिसंबर 2016 को विज्ञापन संख्या 21/2016 जारी कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इस भर्ती प्रक्रिया में इतिहास, नागरिक शास्त्र सहित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ था. चयनित अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग और दस्तावेजों का सत्यापन भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका.
बाद में शिक्षा विभाग ने उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि संबंधित विषय में उनकी स्नातक की डिग्री मुख्य विषय के रूप में नहीं, बल्कि सहायक विषय के रूप में थी. इसका आधार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 20 अक्टूबर 2021 के पत्र को बनाया गया था, जिसके खंड-5 में स्नातक में मुख्य विषय होने की शर्त जोड़ी गई थी.
मूल विज्ञापन में नहीं थी मुख्य विषय की शर्त- अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि वर्ष 2016 में जारी मूल विज्ञापन में संबंधित विषय को मुख्य विषय के रूप में पढ़ने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं रखी गई थी. ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी होने और दस्तावेज सत्यापन के बाद 2021 के पत्र के जरिए नई शर्त लागू कर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करना कानूनन गलत है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता सौरव अरुण ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष गौर किया कि नियुक्ति विज्ञापन में मुख्य विषय होने की अनिवार्यता का कोई उल्लेख नहीं था.
पहले भी मिल चुकी है राहत, अब 8 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया
गौरतलब है कि इस विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने नीलू कुमारी एवं अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी थी. मौजूदा फैसले से भी उन चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है, जिनकी उम्मीदवारी मुख्य विषय और सहायक विषय के अंतर के आधार पर रद्द कर दी गई थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को निर्धारित आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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