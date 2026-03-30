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दिव्यांग प्रमाणपत्र के प्रारूप पर हाईकोर्ट में PIL स्वीकृत, भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है बड़ा असर!

दिव्यांग प्रमाणपत्र के प्रारूप पर दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकृत कर लिया है.

Jharkhand High Court admits petition filed regarding format of disability certificates
झारखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 7:44 PM IST

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रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय में दिव्यांग (PwBD) प्रमाणपत्र के प्रारूप को लेकर दायर याचिका टेकअप हो गई है, यह जानकारी याचिकाकर्ता वैष्णवी के अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने दी है.

याचिकाकर्ता ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 में PwBD श्रेणी के तहत आवेदन किया था. कट-ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद उनके आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिए गए कि उनका दिव्यांग प्रमाणपत्र विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं था. अभ्यर्थियों ने UDID पोर्टल से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था.

इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने की. अदालत में एक व्यक्तिगत सेवा वाद (W.P.(S) No. 5668/2025) के साथ-साथ एक जनहित याचिका भी दायर की गई है. जिसमें PwBD प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है.

इससे पहले 22 जनवरी 2026 को मेंटेबिलिटी पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा है और इसे केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. अदालत ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सेवा वाद के साथ सुनवाई का निर्देश दिया.

आज सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने समान परिस्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों को भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है. साथ ही, यह भी संकेत दिया गया कि प्रमाणपत्र के प्रारूप को लेकर सख्त शर्तों की वैधता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि पूर्व में न्यायालयों ने कुछ मामलों में प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप को अनिवार्य माना है, लेकिन वर्तमान विवाद में PwBD प्रमाणपत्र के संदर्भ में इस शर्त की वैधता पर सवाल उठाया गया है. यह मामला न केवल वर्तमान भर्ती प्रक्रिया बल्कि भविष्य की सभी सरकारी भर्तियों को भी प्रभावित कर सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है.

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