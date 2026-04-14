झारखंड में चढ़ा गर्मी का पारा, जमशेदपुर सबसे गर्म, 17 अप्रैल को इन इलाकों में हीट वेव की चेतावनी
झारखंड में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रिकॉर्ड किया गया है.
Published : April 14, 2026 at 12:35 PM IST
रांचीः झारखंड में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. रांची स्थित मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर दर्ज किया गया है. जबकि बारिश का सिलसिला पूरी तरह थमा हुआ है.
17 अप्रैल को इन इलाकों में हीट वेव
रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले दिनों में 3 से 5 डिग्री तक पारा और चढ़ेगा. उनके मुताबिक 17 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य भाग में हीट वेव की स्थिति बनती दिखेगी. इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में दिखेगा. इसी बीच संथाल में छिटपुट बारिश भी होगी. वहीं, 18 अप्रैल को कोल्हान और उससे सटे हुए दक्षिणी भाग में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है.
रांची का पारा 35 डिग्री के ऊपर
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 2.8 डिग्री कम दर्ज हुआ.
जमशेदपुर का पारा 40 डिग्री के करीब
अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो जमशेदपुर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चाईबासा में भी पारा 39.4 डिग्री तक पहुंचा. डाल्टनगंज में 38.8 डिग्री और बोकारो में 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
अधिकतम तापमान में लगातार इजाफा
पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला. रांची में अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि जमशेदपुर में 0.6 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई. दूसरी ओर डाल्टनगंज और बोकारो में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई.
सबसे कम तापमान गुमला में रिकॉर्ड
न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा. वहीं, जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री और चाईबासा में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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