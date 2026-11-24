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किसी का आखिरी मिलन मुनाफे का सौदा न बने, हवाई किराए पर PM मोदी को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का भावुक पत्र

रांची: हवाई किराए में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक पत्र लिखा है. उन्होंने पीएम मोदी से हवाई किराए पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने और एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. मंत्री ने अपने पत्र में रांची एयरपोर्ट पर देखी एक मार्मिक घटना का जिक्र किया है, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. उन्होंने बताया कि एक महिला अपने गंभीर रूप से बीमार पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहती थी, लेकिन आसमान छूता हवाई किराया उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन गया.

डॉ. इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि झारखंड कैबिनेट की ओर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें अचानक रांची से दिल्ली जाना पड़ा. इस दौरान जब उन्होंने हवाई टिकट का किराया देखा, तो वे दंग रह गए. रांची से दिल्ली का एक तरफ का किराया करीब 31 हजार रुपये तक पहुंच गया था. मंत्री ने लिखा कि उनकी यात्रा का खर्च तो झारखंड सरकार वहन कर लेगी, लेकिन देश के उस आम और मध्यमवर्गीय परिवार का क्या होगा, जिसके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टिकट के दाम देख रो रही थी महिला

स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में एक बेबस महिला की पीड़ा साझा की है. उनके मुताबिक, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ी, जो हवाई टिकट का किराया देखकर फूट-फूट कर रो रही थी. पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पति चंडीगढ़ में किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है. पति की अंतिम इच्छा थी कि वे एक बार अपनी पत्नी को देख लें. लेकिन महंगे टिकट के कारण महिला अपने पति के पास पहुंचने में असमर्थ थी. डॉ. अंसारी ने बताया कि महिला की बेबसी देखकर उन्होंने अपनी ओर से हरसंभव मदद की और अन्य लोगों के सहयोग से टिकट की व्यवस्था कराई, ताकि वह अपने पति से मिल सके.

'देश के हर एयरपोर्ट पर कोई इरफान अंसारी मौजूद नहीं होगा'

डॉ. अंसारी ने प्रधानमंत्री से सीधा सवाल किया है कि क्या देश में किसी पत्नी को अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि उस महिला की मदद तो उन्होंने कर दी, लेकिन देश के हर एयरपोर्ट पर कोई इरफान अंसारी मौजूद नहीं होगा. देश में ऐसे लाखों परिवार हैं, जिन्हें बीमारी, दुर्घटना या अन्य पारिवारिक आपातकालीन परिस्थितियों में अचानक यात्रा करनी पड़ती है. ऐसे कठिन समय में न तो उनके पास पहले से बुकिंग करने का समय होता है और न ही महंगे टिकट खरीदने की आर्थिक क्षमता.