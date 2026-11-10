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कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में 75% तक की कटौती, झारखंड के सदर अस्पतालों में CT और PET-Scan की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( ETV Bharat )

रांचीः राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के फैसले के बाद कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में बड़ी कमी की गई है. दवाओं की कीमतों में 75 प्रतिशत तक की कटौती का लाभ अब मरीजों को मिल सकेगा.

वहीं, राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें लगाने की दिशा में भी तैयारी की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस पहल को कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत बताया है. उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए. कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाइयों के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है. सरकार की कोशिश है कि मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हों और इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाए.