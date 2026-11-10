कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में 75% तक की कटौती, झारखंड के सदर अस्पतालों में CT और PET-Scan की तैयारी
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैंसर की दवाइयों की कीमत कम करने के NPPA के फैसले का स्वागत किया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : November 10, 2026 at 8:03 PM IST
रांचीः राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के फैसले के बाद कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में बड़ी कमी की गई है. दवाओं की कीमतों में 75 प्रतिशत तक की कटौती का लाभ अब मरीजों को मिल सकेगा.
वहीं, राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें लगाने की दिशा में भी तैयारी की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस पहल को कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत बताया है. उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए. कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाइयों के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है. सरकार की कोशिश है कि मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हों और इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाए.
137 कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी
NPPA ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय करने का फैसला लिया था. यह व्यवस्था 9 नवंबर से लागू हो गई है. इसके बाद कई दवाओं की MRP में 50 से 75 प्रतिशत तक की कमी होने की संभावना जताई गई है. स्वास्थ्य मंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए झारखंड में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए SOP तैयार करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही है. उद्देश्य है कि मरीजों को संशोधित कीमतों पर दवाएं मिलें और उनसे निर्धारित MRP से अधिक राशि नहीं वसूली जाए.
दो प्रमुख कैंसर दवाइयों की कीमतों में भारी कमी
PALBACE PRO (Palbociclib)
- पहले बताई गई कीमत: ₹41,000.
- नई बताई गई कीमत: ₹2,700.
- उपयोग: विशेष प्रकार के स्तन कैंसर के उपचार में.
ABIROW (Abiraterone)
- पहले बताई गई कीमत: ₹45,000.
- नई बताई गई कीमत: ₹4,000.
- उपयोग: प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में.
सदर अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार
दवाओं की कीमतों में राहत के साथ सरकार जिला स्तर पर कैंसर की जांच व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी में भी जुटी है. स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है. इसके साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि मरीजों को सामान्य जांच के लिए बड़े शहरों और रांची का चक्कर नहीं लगाना पड़े. जिला स्तर पर ही आधुनिक जांच सुविधाएं मिलने से कैंसर की शुरुआती पहचान और समय पर इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग सहित अन्य प्रकार के कैंसर की समय रहते पहचान पर विशेष जोर दिया जाएगा. जिला स्तर पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ने की व्यवस्था विकसित करने का प्रयास है.
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