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मंत्री इरफान अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा - मजाक का पात्र बन गए हैं योगी

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए.

Jharkhand Health Minister Irfan Ansari
मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 4:11 PM IST

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दुमका : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा निशाना साधा है. दुमका में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ आज मजाक के पात्र बन गए हैं. इरफान अंसारी ने योगी को हिदायत देते हुए कहा कि - उड़ लीजिए जरा दिन, आपको शासन चलाने का लूर (ढंग) नहीं है.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बहुत मुश्किल से बाप-दादाओं के द्वारा आशियाना बनाया जाता है, लेकिन वे लगातार बुलडोजर से उसे ढाए जा रहे हैं. उन्हें गरीबों की हाय लगेगी. भाजपा अब उत्तरप्रदेश में सत्ता में आने वाली नहीं है. यह बातें इरफान अंसारी ने दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. वे एक केस में पेशी के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट आए हुए थे.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

तृणमूल के नेताओं की पिटाई पर दी प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेताओं की पिटाई पर कहा कि यह सब भाजपा के द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह जानलेवा हमला हुआ, वह काफी गंभीर विषय है. पश्चिम बंगाल में सत्ता इनसे संभल नहीं रहा है. हमने ममता बनर्जी और उनके भतीजे को झारखंड बुलाया है और कहा है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान देंगे और इलाज भी कराएंगे. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार है, क्या हम लोगों ने भाजपा के लोगों के साथ हिंसा की?

'बिहार विधानसभा के बाहर कटोरा लेकर बैठे रहते बाबूलाल मरांडी'

इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अनर्गल बयान बाजी करते हैं. तीन दिनों के अंदर उन्होंने अगर हमसे माफी नहीं मांगी तो वह एफआईआर करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य शिबू सोरेन, फुरकान अंसारी जैसे नेताओं ने संघर्ष कर अलग कराया. अगर झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ रहता तो बाबूलाल मरांडी बिहार विधानसभा के बाहर कटोरा लेकर बैठे नजर आते.

पीजेएमसीएच का किया निरीक्षण

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि यहां काफी कमी है जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि यहां के अधीक्षक को बेहतर व्यवस्था नहीं होने पर हमने फटकार भी लगाई है और सब कुछ दुरुस्त करने का निर्देश दिया है.

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