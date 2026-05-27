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बाबूलाल मरांडी को दूरबीन गिफ्ट करना चाहते हैं डॉ. इरफान अंसारी! जानें किस बात पर मंत्री ने दी FIR कराने की धमकी

दूरबीन के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )