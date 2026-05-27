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बाबूलाल मरांडी को दूरबीन गिफ्ट करना चाहते हैं डॉ. इरफान अंसारी! जानें किस बात पर मंत्री ने दी FIR कराने की धमकी

मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है, साथ ही उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है.

Irfan Ansari on Babulal allegations
दूरबीन के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 7:32 PM IST

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रांची:झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन कर बाबूलाल मरांडी पर भड़ास निकालते हुए उन पर हल्की राजनीति करने का आरोप लगाया है. स्वास्थ्य मुख्यालय में IPH सभागार में स्वास्थ्य मंत्री और NHM निदेशक ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन कर स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों के लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन करार दिया. इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ओछी राजनीति कर रहे हैं.

बाबूलाल मरांडी को दूरबीन भेंट करूंगाः इरफान अंसारी

संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एक दूरबीन लेकर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को यह दूरबीन भेंट करने जा रहा हूं, ताकि वह इससे ढूंढे कि स्वास्थ्य मुख्यालय नामकुम में कहां पर एम्बुलेंस पड़ी हुई है? उन्होंने कहा कि शैलेन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति नहीं हुई है और उनका अवधि विस्तार भी नहीं हुआ है, उनकी नई नियुक्ति हुई है.

एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा और मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसी तरह एक्सपायर दवाओं को लेकर भी उनके आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि जिन दवाओं को खराब बताया गया है उसकी जांच रिपोर्ट में सबस्टैंडर्ड मिलने पर दवा सप्लाई करने वाले एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह CAG को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि पूर्व की बातों का जिक्र कर अपनी ऐसी रिपोर्ट तैयार न करें, जिससे स्वास्थ्य विभाग की बदनामी हो.

बाबूलाल अपने आरोप वापस लें, नहीं तो करवाएंगे FIR

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से अपने आरोपों को वापस लेने और माफी मांगने की मांग की. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर 10 दिन बाद वह बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार बेहतर काम हो रहा है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है.

सभी एम्बुलेंस मरीजों की सेवा में-अभियान निदेशक

झारखंड NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि पहले 337 और फिर 206 एम्बुलेंस की खरीद हुई थी. जिन 206 एम्बुलेंस की खरीद 2022 में हुई वह सब अलग-अलग जिलों में मरीजों की सेवा में लगे हैं. पहले वाली 337 एम्बुलेंस में से भी कुछ को छोड़कर सब अभी भी ठीक-ठाक कराकर चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि इसी तरह से शैलेन्द्र श्रीवास्तव को सेवा विस्तार नहीं दिया गया, बल्कि नया विज्ञापन निकाला गया था जिसमें 35 हजार मासिक वेतन पर उन्हें रखा गया है. जहां तक एक्सपायर दवाओं की बात है तो जिस दवा की लैब टेस्टिंग में क्वालिटी सबस्टैंडर्ड पाई गई, उस दवा को सप्लाई करने वाली एजेंसी को भुगतान रोक दिया गया है और उन दवाओं को वापस ले जाने को कहा गया है. विभाग में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

क्या-क्या आरोप लगाए थे बाबूलाल मरांडी ने

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर यह आरोप लगाया था कि कई-कई एम्बुलेंस स्वास्थ्य मुख्यालय में पड़ी हैं और सरकार नई एम्बुलेंस खरीद रही है. वहीं झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जिस शैलेंद्र श्रीवास्तव को कंसलटेंट बनाया गया है, उसमें नियम कायदों की पूरी धज्जियां उड़ाई गई हैं. झारखंड सरकार ने 2016 में नियम बनाया था कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को 3 सालों तक का ही सेवा विस्तार दिया जा सकता है.

उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से JMHIDPCL को लूट, कमीशनखोरी और टेंडर डकैती का अड्डा बना दिया गया है.बाबूलाल मरांडी ने जून 2022 में 55.58 करोड़ की लागत से खरीदी गई 206 एंबुलेंसों की कोई उपयोगिता मूल्यांकन नहीं किया गया. सभी 206 एंबुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक नामकुम में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हैं. इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला, उक्त एम्बुलेंस रखे-रखे सड़ गई.

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बाबूलाल जी को मैं बहुत हल्के में लेता हूं, उनका काम ही है ट्वीट करना- स्वास्थ्य मंत्री

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