ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, बोले- झारखंड में लागू होगा हैदराबाद का स्वास्थ्य मॉडल

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोमवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी प्रेस नोट में इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड में तेलांगना के स्वास्थ्य मॉडल को धरातल पर उतारा जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त, आधुनिक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए झारखंड सरकार, अब हैदराबाद की उन्नत स्वास्थ्य मॉडल को झारखंड में लागू करने जा रही है.

डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व के कारण हैदराबाद आज देश का प्रमुख मेडिकल हब बनकर उभरा है, उसी मॉडल को झारखंड में अपनाकर राज्य के मरीजों को उच्चस्तरीय और सुलभ इलाज उनके अपने राज्य में ही उपलब्ध कराया जाएगा.

सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों से जल्द होगा एमओयू: डॉ. इरफान अंसारी

डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि हैदराबाद स्थित AIG हॉस्पिटल सहित कई प्रतिष्ठित सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के साथ शीघ्र ही एमओयू (MOU) किया जाएगा. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उम्मीद जताई कि mou के बाद दिल की गंभीर बीमारियों, किडनी रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं झारखंड में ही उपलब्ध हो सकेगी, जिससे राज्य के मरीजों को बाहर जाने की मजबूरी समाप्त होगी.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात को बताया ऐतिहासिक

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हुई मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि झारखंड में मेडिको सिटी की स्थापना एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को आमंत्रित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यदि झारखंड सरकार जमीन, बिजली, पानी एवं सुरक्षा उपलब्ध कराए तो तेलंगाना के प्रमुख मेडिकल समूह झारखंड में निवेश के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी यात्रा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन को गति मिल रही है. हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही मेडिको सिटी एवं झारखंड भवन (हैदराबाद) के लिए जमीन चिन्हित की गई है, जिसे मार्च माह में उपलब्ध करा दिया जाएगा. तेलंगाना सरकार ने झारखंड भवन के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हैदराबाद में इलाज करा रहे झारखंड के मरीजों के दर्द से उनके मन में संकल्प उपजा कि आज भी गंभीर बीमारी से पीड़ित झारखंड के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. सरकार द्वारा 15–15 लाख रुपये तक की सहायता दिए जाने के बावजूद कई बार अनमोल जीवन हम नहीं बच पाते, यह अत्यंत पीड़ादायक है.