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ठेले-खोमचे से चार सितारा होटल तक होगी खाद्य पदार्थों की जांच, कल से पूरे झारखंड में चलेगा विशेष अभियान

पदाधिकारियों के साथ बैठक करते स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः त्योहारों के मौसम में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. बुधवार से राज्य के सभी जिलों में खाद्य पदार्थों की सघन जांच की जाएगी. इस दौरान सड़क किनारे ठेले-खोमचे से लेकर बड़े होटलों और प्रतिष्ठानों में बिकने और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे.

गोलगप्पे-समोसे से लेकर होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जांच का दायरा केवल मिठाई, पनीर या कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों तक सीमित न रहे. सड़क किनारे मिलने वाले गोलगप्पे, समोसे और दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ बड़े होटलों और प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाए. सैंपल की जांच में मिलावट, दूषण या गुणवत्ता से जुड़ी कोई खामी मिलने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई जाएगी निगरानी

दुर्गा पूजा समेत आगामी त्योहारों के दौरान बाजारों में खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है. इसको देखते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बाजार में मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री बिक्री के लिए उपलब्ध न हो. अभियान के दौरान इस्तेमाल होने वाले रसायनों और अन्य जरूरी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है. रांची स्थित फूड सेफ्टी लैब में भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

फील्ड में उतरेंगे संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त

अभियान की निगरानी के लिए संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खुद फील्ड में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने और जांच की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. गड़बड़ी मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.