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झारखंड में अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए बनेगी नई गाइडलाइन

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ( Etv bharat )