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पाकुड़ पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट के जज संजय प्रसाद, व्यवहार न्यायालय एवं मंडल कारा का किया निरीक्षण

पाकुड़: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय प्रसाद शुक्रवार को पाकुड़ पहुंचे. यहां उन्होंने व्यवहार न्यायालय एवं मंडल कारा का निरीक्षण किया. इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, डीसी एवं एसपी मौजूद रहे.

न्यायाधीश ने निरीक्षण के बाद कैदियों से बातचीत की

न्यायाधीश संजय प्रसाद ने व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को जाना और निदान का आश्वासन दिया. न्यायाधीश संजय प्रसाद ने मंडल कारा का भी निरीक्षण किया और यहां मौजूद कैदियों से बातचीत की.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय प्रसाद (Etv bharat)

जस्टिस ने जागरूकता शिविर में भाग लिया

निरीक्षण के क्रम में न्यायाधीश संजय प्रसाद ने मंडल कारा में हेल्प डेस्क का उदघाटन किया. इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविंद्र नगर भवन में आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया. यहां आयोजित जागरूकता शिविर में कलाकारों द्वारा बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया. वहीं पुलिस अधिकारी द्वारा बाल अपराध, बाल विवाह व बाल मजदूरी व यौन शोषण (पॉक्सो एक्ट) के बारे में बताया और कानूनी पहलूओं की जानकारी विस्तार से दी.

न्यायाधीश ने बाल अपराध पर रोक लगाने पर दिया जोर

इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने आयोजित जागरूकता शिविर को संबोधित किया. न्यायाधीश ने बाल अपराध पर रोक लगाए जाने, प्रशासनिक अधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई पर प्रकाश डाला. वहीं न्यायाधीश ने दर्जनों लाभुकों के बीच मुआवजा राशि के अलावा परिसंपत्ति का वितरण किया.

अपने संबोधन में न्यायाधीश संजय प्रसाद ने कहा अभिभावकों को पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान रखने, बच्चों के साथ खुलकर बात करने, अभिभावक खुद जागरूक बच्चों पर होने वाले अपराध की शिकायत निकटवर्ती थाने में करें ताकि समय पर कानून अपराधियों पर कार्रवाई कर सके. साथ ही जो गरीब तबके हैं और कानूनी सहायता लेने में उन्हें दिक्कत हो रही हो वे प्राधिकारी के समक्ष आवेदन या जानकारी दे सकते हैं ताकि उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करााई जा सके.