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JPSC की 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर HC में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं का दावा- न पेपर लीक, न मनी ट्रेल के सबूत

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023, फूड सेफ्टी ऑफिसर और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी CDPO की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं, राज्य सरकार और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अलग-अलग दलीलें पेश की गईं. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को गलत ठहराया, जबकि राज्य सरकार ने जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने का हवाला देते हुए अपने निर्णय को उचित बताया.



न पेपर लीक का आरोप, न पैसों के लेनदेन का सबूत

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और प्रेरणा झुनझुनवाला ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, FSO और CDPO परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, न समन जारी किया गया है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है. सफल अभ्यर्थियों से जुड़ा ऐसा कोई मनी ट्रेल भी सामने नहीं आया है, जिससे परीक्षा में पैसों के लेनदेन की पुष्टि हो सके.