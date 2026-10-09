JPSC की 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर HC में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं का दावा- न पेपर लीक, न मनी ट्रेल के सबूत
JPSC की तीन परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 3:52 PM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023, फूड सेफ्टी ऑफिसर और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी CDPO की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं, राज्य सरकार और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अलग-अलग दलीलें पेश की गईं. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को गलत ठहराया, जबकि राज्य सरकार ने जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने का हवाला देते हुए अपने निर्णय को उचित बताया.
न पेपर लीक का आरोप, न पैसों के लेनदेन का सबूत
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और प्रेरणा झुनझुनवाला ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, FSO और CDPO परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, न समन जारी किया गया है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है. सफल अभ्यर्थियों से जुड़ा ऐसा कोई मनी ट्रेल भी सामने नहीं आया है, जिससे परीक्षा में पैसों के लेनदेन की पुष्टि हो सके.
TDPL से संबंध के आधार पर परीक्षा रद्द करने पर सवाल
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि सरकार ने तीनों परीक्षाओं को TDPL से जोड़ते हुए रद्द करने का फैसला लिया, जबकि जुलाई 2025 में परीक्षा आयोजित करने में TDPL की कथित भूमिका सामने आने के समय इन परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम चरण चल रहा था. कहा कि केवल TDPL की संलिप्तता की आशंका के आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द करना उचित नहीं है.
CID जांच में गड़बड़ी के साक्ष्य नहीं मिलने का दावा
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इन तीनों परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई ठोस आरोप नहीं है. CID की जांच में भी अब तक इन परीक्षाओं में अनियमितता के साक्ष्य सामने नहीं आए हैं. अधिवक्ताओं ने कई न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए सरकार के निर्णय को चुनौती दी. आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी और राजनीतिक दबाव में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, जिससे चयन प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हुए हैं. यह भी कहा गया कि तीनों परीक्षा परिणाम और विज्ञान को रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं. यह काम सिर्फ आयोग कर सकता है. लिहाजा, 22 परीक्षाओं को स्थगित करने का राज्य सरकार का फैसला असंवैधानिक है.
बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, अलग-अलग करना संभव नहीं - राज्य सरकार
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव ने पक्ष रखा. उन्होंने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सरकार की ओर से दलील दी गई कि अब तक की जांच से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं. ऐसी स्थिति में कथित रूप से प्रभावित अभ्यर्थियों और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अलग-अलग करना संभव नहीं है. सरकार ने कहा कि दागी और बेदाग अभ्यर्थियों को अलग-अलग कर पाना मुश्किल है. राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया.
हस्तक्षेपकर्ता ने JPSC की SOP पर उठाए सवाल
मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि JPSC ने भी अपने एफिडेविट में SOP का पालन नहीं किए जाने की बात स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि प्रार्थी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया खत्म होने के बाद टीडीपीएल की संलिप्तता सामने आई है. जो सही नहीं है. उन्होंने कोर्ट के समक्ष 1 मई 2024 का एक दस्तावेज कोर्ट के सामने रखा है, जिसमें टीडीपीएल को आईटीआई लिमिटेड ने जेपीएससी के 11वीं-13वीं पीटी परीक्षा में शामिल किया था. इससे पूरे प्रोसेस में विवादित टीडीपीएल की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है. इसलिए परीक्षाओं के रद्द करने से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने की जरुरत है.
सोमवार को फिर होगी सुनवाई
मामले में अब सोमवार को दोपहर 2:15 बजे फिर सुनवाई होगी. इस दिन राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय पक्ष रखेंगे. तीनों परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं.
बता दें कि 8 अक्टूबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी.
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