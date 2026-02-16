ETV Bharat / state

हिरासत में मौत पर सख्त रुख, गृह सचिव से नया शपथपत्र तलब, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में न्यायिक जांच को लेकर राज्य के गृह सचिव को नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

CUSTODIAL DEATH CASE IN JHARKHAND
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 16, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में हिरासत यानी कस्टोडियल डेथ के मामलों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की खंडपीठ ने राज्य के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि राज्य में हिरासत में हुई मौतों के मामलों में न्यायिक जांच कराई गई है या नहीं.

NHRC के दिशा निर्देशों का पालन हुआ या नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने गृह सचिव से यह भी जानना चाहा है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पहले दाखिल किए गए शपथपत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि हिरासत में हुई मौतों की न्यायिक जांच हुई है या नहीं.

जानकारी देते हाईकोर्ट के अधिवक्ता (ईटीवी भारत)

गृह सचिव नये सिरे से शपथ पत्र दाखिल करें: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, कोर्ट ने माना कि गृह सचिव की ओर से दायर शपथपत्र अस्पष्ट है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सादाब अंसारी ने भी अदालत को बताया कि शपथपत्र में जरूरी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है. इस पर अदालत ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे नए सिरे से शपथपत्र दाखिल करें और उसमें यह स्पष्ट करें कि हिरासत में हुई मौतों के मामलों में न्यायिक जांच कराई गई है या नहीं.

दरअसल, मो मुमताज अंसारी ने याचिका दायर कर राज्य की जेलों और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की जांच का आदेश देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हिरासत में मौत के मामलों में मृत्यु की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि इन मामलों की विधिवत न्यायिक जांच कराई गई. अदालत ने इस गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब करते हुए संकेत दिया है कि हिरासत में मौत जैसे संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान पहुंचे देवघर, परिवार संग बैद्यनाथ धाम में की पूजा-अर्चना

झारखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ! हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से की संभावित तिथि की मांग, अगली सुनवाई तय

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये दिया निर्देश

TAGGED:

JHARKHAND HIGH COURT
RANCHI
CUSTODIAL DEATH CASE
हिरासत में मौत का मामला
CUSTODIAL DEATH CASE IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.