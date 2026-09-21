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Special: लुप्तप्राय गिद्धों का सुरक्षित क्षेत्र का केंद्र बना हजारीबाग! जानें, वजह

हजारीबागः गिद्ध विलुप्त होती हुई प्रजाति है जिसे संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है. हजारीबाग से एक बेहतर और सुंदर खबर सामने आ रही है. यह क्षेत्र गिद्ध के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है. हजारीबाग को इसका केंद्र बिंदु बनाते हुए 100 किलोमीटर के परिधि वाले क्षेत्र को गिद्ध के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा है.

पूरे एशिया में गिद्धों के लिए ये क्षेत्र सुरक्षित

हजारीबाग के 100 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र गिद्ध के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जा रहा है. यह वैसे क्षेत्र हैं जहां गिद्ध खुले वातावरण में रहते हुए प्रजनन भी कर रहे हैं. जिसमें हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, गिरिडीह, कोडरमा, बिहार का नवादा और गया जिला शामिल है.

गिद्ध पर काम करने वाले न्यू फाउंडेशन के अध्यक्ष मुरारी सिंह बताते हैं कि ये वे क्षेत्र हैं जो पूरे एशिया में गिद्ध के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में जाने जा रहे हैं. हाल के दिनों में जो सर्वेक्षण और तस्वीरें सामने आई हैं वह स्पष्ट करती हैं कि इन क्षेत्रों में गिद्ध सुरक्षित हैं.

गिद्धों का सुरक्षित क्षेत्र का केंद्र बिंदु बना हजारीबाग (Etv Bharat)

क्षेत्र में कम उम्र के पक्षी भी देखे गए

डीएफओ मौन प्रकाश के मुताबिक, बीते कुछ दिनों में वन क्षेत्र के कई हिस्सों में गिद्धों की गतिविधियां बढ़ी हैं. निगरानी के दौरान वयस्क गिद्धों के अलावा छोटे आकार और कम उम्र के पक्षी भी नजर आए. वन विभाग के लिए यह पहलू खास महत्व रखता है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि गिद्ध इस क्षेत्र में लगातार आ-जा रहे हैं और यहां उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं.

लगभग 95% से अधिक गिद्धों की संख्या घटी है

भारत में गिद्धों की संख्या में 1990 के दशक के बाद से 95% से अधिक की भारी गिरावट आई है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट है. जिसके पीछे का कारण दर्द और सूजन वाली दवा का जानवरों पर अत्यधिक उपयोग बताया जाता है. जानकार बताते हैं कि पालतू पशु में दर्द और सूजन की दवा का उपयोग किया जाता था. जब पशु मरते थे तो उन पशुओं को गिद्ध अपना भोजन बनाते थे. वे दावा इन गिद्धों के लिए मौत का कारण बन गई. विज्ञान की भाषा में NSID (गैर-स्टेरायडल एंटी-इन्फ्लैमेटरी ड्रग्स) के उपयोग के कारण गिद्धों की संख्या में कमी दर्ज की गई.