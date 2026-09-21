Special: लुप्तप्राय गिद्धों का सुरक्षित क्षेत्र का केंद्र बना हजारीबाग! जानें, वजह
हजारीबाग में 'भारतीय गिद्ध' सुरक्षित रूप से बढ़ रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र 'Vulture Safe Zone' बन गया है.
Published : September 21, 2026 at 11:47 PM IST
हजारीबागः गिद्ध विलुप्त होती हुई प्रजाति है जिसे संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है. हजारीबाग से एक बेहतर और सुंदर खबर सामने आ रही है. यह क्षेत्र गिद्ध के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है. हजारीबाग को इसका केंद्र बिंदु बनाते हुए 100 किलोमीटर के परिधि वाले क्षेत्र को गिद्ध के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा है.
पूरे एशिया में गिद्धों के लिए ये क्षेत्र सुरक्षित
हजारीबाग के 100 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र गिद्ध के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जा रहा है. यह वैसे क्षेत्र हैं जहां गिद्ध खुले वातावरण में रहते हुए प्रजनन भी कर रहे हैं. जिसमें हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, गिरिडीह, कोडरमा, बिहार का नवादा और गया जिला शामिल है.
गिद्ध पर काम करने वाले न्यू फाउंडेशन के अध्यक्ष मुरारी सिंह बताते हैं कि ये वे क्षेत्र हैं जो पूरे एशिया में गिद्ध के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में जाने जा रहे हैं. हाल के दिनों में जो सर्वेक्षण और तस्वीरें सामने आई हैं वह स्पष्ट करती हैं कि इन क्षेत्रों में गिद्ध सुरक्षित हैं.
क्षेत्र में कम उम्र के पक्षी भी देखे गए
डीएफओ मौन प्रकाश के मुताबिक, बीते कुछ दिनों में वन क्षेत्र के कई हिस्सों में गिद्धों की गतिविधियां बढ़ी हैं. निगरानी के दौरान वयस्क गिद्धों के अलावा छोटे आकार और कम उम्र के पक्षी भी नजर आए. वन विभाग के लिए यह पहलू खास महत्व रखता है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि गिद्ध इस क्षेत्र में लगातार आ-जा रहे हैं और यहां उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं.
लगभग 95% से अधिक गिद्धों की संख्या घटी है
भारत में गिद्धों की संख्या में 1990 के दशक के बाद से 95% से अधिक की भारी गिरावट आई है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट है. जिसके पीछे का कारण दर्द और सूजन वाली दवा का जानवरों पर अत्यधिक उपयोग बताया जाता है. जानकार बताते हैं कि पालतू पशु में दर्द और सूजन की दवा का उपयोग किया जाता था. जब पशु मरते थे तो उन पशुओं को गिद्ध अपना भोजन बनाते थे. वे दावा इन गिद्धों के लिए मौत का कारण बन गई. विज्ञान की भाषा में NSID (गैर-स्टेरायडल एंटी-इन्फ्लैमेटरी ड्रग्स) के उपयोग के कारण गिद्धों की संख्या में कमी दर्ज की गई.
जैव विविधता को मिलेगा लाभ
महावर पहाड़ को गिद्धों के पुराने ठिकानों में गिना जाता है. पहाड़ और उसके आसपास फैला वन क्षेत्र इन पक्षियों को भोजन और सुरक्षित बैठने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है. कम उम्र के गिद्धों की मौजूदगी से यह संभावना भी बन रही है कि आसपास इनके प्रजनन स्थल हो सकते हैं. अगर यह स्थिति आगे भी बनी रहती है तो बरकट्ठा क्षेत्र में गिद्धों की संख्या में आने वाले वर्षों में और बढ़ोतरी हो सकती है. इससे क्षेत्र की जैव विविधता को भी लाभ मिलेगा.
गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है
वन विभाग की ओर से हजारीबाग में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की योजना है, ताकि गिद्ध की संख्या में और भी तेजी से वृद्धि हो. इसे लेकर सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है. डीएफओ मौन प्रकाश बताते हैं कि गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है. इसे देखते हुए यह एक्शन प्लान बनाकर भेजा गया है. आने वाले दिनों में इस प्लान को धरातल पर उतर जाएगा और उम्मीद की जारी है कि एक सकारात्मक परिणाम सामने आएगा.
गिद्धों को प्राकृतिक सफाईकर्मी कहा जाता है
भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध गंभीर संरक्षण संकट का सामना कर रहे हैं. गिद्धों को प्राकृतिक सफाईकर्मी कहा जाता है. मृत जानवरों के शवों को खाकर ये जंगल और खुले क्षेत्रों को साफ रखने में मदद करते हैं. इससे सड़ते शवों से फैलने वाले संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी कम होता है.
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