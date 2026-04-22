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राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी पर लोकभवन गंभीर, डीजीपी से किया गया रिपोर्ट तलब

रांची: राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी पर लोकभवन ने चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया है. लोकभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक को नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी से संबंधित मामलों के संदर्भ में पत्र प्रेषित किया गया है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि विगत कुछ दिनों से राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं.

पत्र में कहा गया है कि मामलों में कई बार स्थानीय पुलिस द्वारा समय पर समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण गंभीर एवं अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है. राज्यपाल ने इस प्रकार की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खेद प्रकट किया है. साथ ही निर्देशित किया है कि राज्य के सभी जिलों में गुमशुदगी से संबंधित मामलों की विशेष समीक्षा करते हुए इनकी जांच प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण की जाए. इसके अलावा जिलावार लंबित मामलों का अद्यतन विवरण संकलित कर अवलोकनार्थ लोक भवन को उपलब्ध कराएं.

अपराधियों को हो कानून का भय

राज्य में नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे आपराधिक घटना पर चिंता प्रकट करते हुए राज्यपाल ने स्पष्ट रुप से कहा है कि ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों में कानून का भय होना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की प्रत्येक बेटी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी लड़कियां सुरक्षित एवं निर्भय वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें.

गौरतलब है कि राज्यपाल को नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी से संबंधित कई ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं. जिसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट तलब किया है.