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नवरात्र में झारखंड के राज्यपाल ने लखना में किए कालिका मंदिर के दर्शन

इटावा: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को नवरात्रि के अवसर पर इटावा पहुंचे. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. जहां वह ऐतिहासिक कालिका देवी मंदिर लखना में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की. प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान लखना राज्यपाल मंदिर के प्राचीन इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी ली.

इसके बाद राज्यपाल महालक्ष्मी महल पहुंचे, जहां उन्होंने हेरिटेज गार्डन के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया. फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर हेरिटेज गार्डन का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भोजन भी ग्रहण किया.

इस मौके पर सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी आरए, उप जिलाधिकारी भरथना काव्या सी, क्षेत्राधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.