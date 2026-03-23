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नवरात्र में झारखंड के राज्यपाल ने लखना में किए कालिका मंदिर के दर्शन

राज्यपाल राज रविशंकर ने हेरिटेज गार्डन का किया उद्घाटन.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लखना में किए कालिका मंदिर के दर्शन
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लखना में किए कालिका मंदिर के दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 1:38 PM IST

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इटावा: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को नवरात्रि के अवसर पर इटावा पहुंचे. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. जहां वह ऐतिहासिक कालिका देवी मंदिर लखना में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की. प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान लखना राज्यपाल मंदिर के प्राचीन इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी ली.

इसके बाद राज्यपाल महालक्ष्मी महल पहुंचे, जहां उन्होंने हेरिटेज गार्डन के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया. फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर हेरिटेज गार्डन का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भोजन भी ग्रहण किया.

इस मौके पर सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी आरए, उप जिलाधिकारी भरथना काव्या सी, क्षेत्राधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

इटावा के कालिका मंदिर परिसर में एक ओर जहां मां काली विराजती हैं तो वहीं उसी आंगन में सैयद पीर बाबा का दरगाह भी है. यह मंदिर एकता और सौहार्द की मिसाल है. पीर बााबा के मजार पर चादर, कौड़ियां एवं बताशा चढ़ाया जाता है. मजार दुआ किए बिना किसी भक्त की मन्नत पूरी नहीं होती है. यहां श्रद्धालु अपनी मनौती मांगते हैं तथा कार्य पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं. देवी मां के इस मंदिर पर हर वर्ष नवरात्रि के समय दूर-दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं.

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राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार
GOVERNOR SANTOSH KUMAR GANGWAR
SANTOSH KUMAR GANGWAR
KALIKA TEMPLE IN ETAWAH

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