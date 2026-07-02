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राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भरा गणना प्रपत्र, नागरिकों से एसआईआर में शामिल होने की अपील

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपा. इस दौरान उन्होंने जनता से एसआईआर में शामिल होने की अपील की.

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गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 1:49 PM IST

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रांची: मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में स्वयं गणना प्रपत्र भरकर एवं उस पर हस्ताक्षर कर रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या-16 के बूथ स्तर पदाधिकारी (BLO) मंजू कच्छप को सौंपा. इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) सह अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत उपस्थित रहे.

नागरिकों से राज्यपाल की अपील

इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से आह्वान किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जब बूथ स्तर पदाधिकारी (BLO) उनके घर गणना प्रपत्र लेकर आएं, तो वे उसे तत्काल भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सके.

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गणना प्रपत्र भरते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार . (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्यपाल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस महत्वपूर्ण अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि उनके समर्पित प्रयासों से राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज किया जा सकेगा.

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राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को बुके भेंट करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)

30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाएंगे बीएलओ

मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत राज्य के 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 वोटरों की जांच होगी. प्रत्येक वोटर के लिए दो-दो इन्म्यूरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें हस्ताक्षर कर वोटर बीएलओ को सौंपेंगे. 29 जुलाई तक चलनेवाले इन्म्यूरेशन के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक वोटर से संपर्क करेंगे. इन्मूरेशन फॉर्म में पिछले एसआईआर में दर्ज वोटर की जानकारी जिक्र करना अनिवार्य होगा और उसपर हस्ताक्षर कर बीएलओ को हर वोटर सौंपेंगे.

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