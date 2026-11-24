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अचानक रद्द हुआ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार का धनबाद दौरा, रांची एयरपोर्ट से नहीं उड़ा विमान

रांची एयरपोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का मंगलवार को रांची से धनबाद जाने का निर्धारित हवाई कार्यक्रम अचानक रद्द हो गया. इसके कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से धनबाद के लिए विमान ने उड़ान नहीं भरी. शुरुआत में विमान की उड़ान रुकने को लेकर तकनीकी कारणों की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने बताया कि लोक भवन (राजभवन) की ओर से सूचना मिली कि राज्यपाल ने व्यक्तिगत कारणों से अपना धनबाद दौरा रद्द किया है, जिसके चलते विमान रवाना नहीं हुआ.

एयरपोर्ट पर पूरी कर ली गई थीं सभी तैयारियां