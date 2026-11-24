अचानक रद्द हुआ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार का धनबाद दौरा, रांची एयरपोर्ट से नहीं उड़ा विमान
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का मंगलवार को धनबाद जाने का हवाई कार्यक्रम रद्द हो गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 5:27 PM IST
रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का मंगलवार को रांची से धनबाद जाने का निर्धारित हवाई कार्यक्रम अचानक रद्द हो गया. इसके कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से धनबाद के लिए विमान ने उड़ान नहीं भरी. शुरुआत में विमान की उड़ान रुकने को लेकर तकनीकी कारणों की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने बताया कि लोक भवन (राजभवन) की ओर से सूचना मिली कि राज्यपाल ने व्यक्तिगत कारणों से अपना धनबाद दौरा रद्द किया है, जिसके चलते विमान रवाना नहीं हुआ.
एयरपोर्ट पर पूरी कर ली गई थीं सभी तैयारियां
एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार के अनुसार, राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं. निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल को मंगलवार को हवाई मार्ग से रांची से धनबाद जाना था. इसके मद्देनजर विमान की आवाजाही, सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई थीं. हालांकि, उड़ान से पहले लोक भवन से कार्यक्रम रद्द होने की आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई.
लोक भवन से मिली जानकारी के बाद बदला कार्यक्रम
विमान के उड़ान न भरने की वजहों पर उठ रहे सवालों को विराम देते हुए विनोद कुमार ने कहा कि लोक भवन से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल ने कुछ व्यक्तिगत कारणों से धनबाद जाने का कार्यक्रम स्थगित किया है. उन्होंने साफ किया कि विमान में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि राज्यपाल का दौरा रद्द होने के कारण ही फ्लाइट को रोका गया.
प्रोटोकॉल के तहत पुख्ता थे सुरक्षा इंतजाम
राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. उनके आगमन और प्रस्थान के लिए निर्धारित वीवीआईपी (VVIP) प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी तैयारियां मुकम्मल थीं. कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और उड़ान रद्द कर दी गई. फिलहाल, लोक भवन या प्रशासन की ओर से कार्यक्रम रद्द होने के पीछे के व्यक्तिगत कारणों को लेकर इससे अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है.
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