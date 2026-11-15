उलिहातू में राजकीय बिरसा महोत्सव: राज्यपाल बोले, धरती आबा के आदर्शों पर चलकर विकसित झारखंड के निर्माण का लें संकल्प
झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published : November 15, 2026 at 3:16 PM IST
रांची/खूंटी: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रविवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उलिहातू पहुंचे. भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनका स्वागत पारंपरिक जनजातीय नृत्य और संगीत के साथ किया गया. इस दौरान राज्यपाल ने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात की.
साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की प्रेरणादायी गाथा
इसके बाद राज्यपाल उलिहातू में आयोजित राजकीय बिरसा महोत्सव-2026 में शामिल हुए और समारोह को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की प्रेरणादायी गाथा है. उन्होंने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जागरूक और संगठित किया. उनका जीवन आज भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है.
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर आज उनकी जन्मस्थली उलिहातु (खूँटी) पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए तथा उनके वंशजों से भेंट की। #JanJatiyaGauravDiwas #BirsaMunda #LokBhavanJharkhand https://t.co/FWyqL2gACc— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) November 15, 2026
झारखंड वीरों और बलिदानियों की भूमि
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड वीरों और बलिदानियों की भूमि है. भगवान बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, फूलो-झानो, चांद-भैरव और वीर बुधु भगत जैसे अनेक जननायकों ने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. इन महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान को याद रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाकर जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना भी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का पीएम नरेंद्र मोदी का निर्णय जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की महत्वपूर्ण पहल है, इससे नई पीढ़ी को जनजातीय नायकों के संघर्ष और बलिदान से परिचित होने का अवसर मिला है.
उपलब्धियों के मूल्यांकन की जरूरत: राज्यपाल
राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि लंबे संघर्ष और जनआकांक्षाओं के परिणामस्वरूप 2000 में झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. पूर्व पीएम एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अलग राज्य के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था.
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के 26 साल पूरे होने पर अब तक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत है. यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और अलग राज्य गठन के पीछे जो जनआकांक्षाएं थीं, वे पूरी हो.
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलने चाहिए. इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया में जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और विशिष्ट पहचान का संरक्षण भी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि धरती आबा के आदर्श केवल स्मरण और आयोजनों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि वे हमारे कार्यों और संकल्पों में भी दिखाई देने चाहिए. सामूहिक प्रयासों से ही विकसित झारखंड का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. झारखंड को विकसित भारत@2047 के निर्माण में भी प्रभावी योगदान देना होगा.
अपने संबोधन के अंत में राज्यपाल ने छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य के अवसर पर सभी छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व अब भारत की सीमाओं से आगे बढ़कर विश्व के अनेक देशों में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. सूर्योपासना का यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, स्वच्छता, अनुशासन और सामूहिक आस्था का संदेश देता है.
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