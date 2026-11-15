ETV Bharat / state

उलिहातू में राजकीय बिरसा महोत्सव: राज्यपाल बोले, धरती आबा के आदर्शों पर चलकर विकसित झारखंड के निर्माण का लें संकल्प

प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद राज्यपाल ( ETV BHARAT )

रांची/खूंटी: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रविवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उलिहातू पहुंचे. भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनका स्वागत पारंपरिक जनजातीय नृत्य और संगीत के साथ किया गया. इस दौरान राज्यपाल ने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात की.

साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की प्रेरणादायी गाथा