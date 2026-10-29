ETV Bharat / state

राज्यपाल ने दीपशिखा संस्था के नवनिर्माण सूचना केन्द्र का किया उदघाटन, 1 लाख रुपये देने की घोषणा

रांची में बच्चों की मानसिक दिव्यांगता पर काम करने वाले दीपशिखा संस्थान में सूचना केंद्र का राज्यपाल ने उद्घाटन किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Governor at the inauguration ceremony
उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2026 at 7:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बच्चों में मानसिक दिव्यांगता को लेकर काम करने वाला रांची का प्रमुख संस्थान दीपशिखा में नवनिर्मित सूचना केंद्र का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया. इस अवसर पर उन्होंने संस्था की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया तथा बच्चों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने संस्था की टीम को बधाई देते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण मिलने पर वे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेलकूद, रोजगार एवं सामाजिक भागीदारी के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके.

राज्यपाल ने नवनिर्माण सूचना केन्द्र का उद्घाटन किया (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मान, समान अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसके लिए सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं एवं नागरिकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए.

इन्हें सहानुभूति के बजाय जिम्मेदारी समझे: राज्यपाल

दीपशिखा के बच्चों द्वारा तैयार सामान को देखकर राज्यपाल अभिभूत हो उठे. उन्होंने इस मौके पर दीपशिखा संस्था के लिए अपने विवेकाधीन अनुदान मद से 1 लाख रुपये देने की घोषणा की. राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि सभी एक समान हैं. इन्हें सहानुभूति के बजाय इस कार्य में लोगों को जिम्मेदारी समझने की जरूरत है. किसी कारण से यह सामान्य से हटकर हैं लेकिन इनके पास हुनर यह बताता है कि यह किसी से कम नहीं है

TAGGED:

JHARKHAND GOVERNOR
INAUGURATED INFORMATION CENTER
बच्चों में मानसिक दिव्यांगता
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.