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राज्यपाल ने दीपशिखा संस्था के नवनिर्माण सूचना केन्द्र का किया उदघाटन, 1 लाख रुपये देने की घोषणा

उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल ( ETV BHARAT )

रांची: बच्चों में मानसिक दिव्यांगता को लेकर काम करने वाला रांची का प्रमुख संस्थान दीपशिखा में नवनिर्मित सूचना केंद्र का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया. इस अवसर पर उन्होंने संस्था की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया तथा बच्चों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने संस्था की टीम को बधाई देते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण मिलने पर वे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेलकूद, रोजगार एवं सामाजिक भागीदारी के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके.