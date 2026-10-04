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रामगढ़ में श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए झारखंड के राज्यपाल, काफी तादाद में प्रवचन सुनने पहुंचे श्रद्धालु

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा वे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आठ बार सांसद रह चुके हैं. इस दौरान बरेली में जितने भी महापुरुष आए और उनके प्रवचन हुए, वे उन सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. राज्यपाल ने कहा कि इस तरह का आयोजन एक अच्छा प्रयास है और समाज के लिए इसकी अच्छी उपयोगिता है. लोगों को महापुरुषों के विचारों और प्रवचनों को सुनना चाहिए तथा उनके बताए मार्ग और अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए.

राज्यपाल के पहुंचने पर रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने उनका स्वागत किया. राज्यपाल की मौजूदगी से धार्मिक आयोजन की गरिमा और बढ़ गई. कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से पहले प्रणीत टावर स्थित मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश और श्रद्धालु हाथों में श्रीमद्भागवत ग्रंथ लेकर शोभायात्रा में शामिल हुए. भक्ति और आस्था से सराबोर इस यात्रा के दौरान पूरा वातावरण राधे-राधे और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा.

राज्यपाल ने श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं.उन्होंने आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी शुभकामनाएं झारखंड और झारखंड की जनता के साथ हैं. आयोजन में रूंगटा परिवार की ओर से माया रूंगटा, अभिषेक रूंगटा, आलोक रूंगटा, आशीष रूंगटा, नेहा, शुभ्रा समेत बड़ी संख्या में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे. आयोजन की व्यवस्था में मारवाड़ी युवा मंच और चेतना समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

10 अक्टूबर तक चलेगी भागवत कथा

सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का आयोजन 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा. प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक श्रीधाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथाव्यास एवं भागवत मर्मज्ञ आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रीमद्भागवत कथा का वाचन करेंगे. पहले दिन श्रीमद्भागवत महात्म्य और मंगलाचरण के साथ कथा की शुरुआत हुई. आगामी दिनों में भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं, भक्ति, ज्ञान, सदाचार, सेवा, प्रेम और मानवता से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन के सकारात्मक दिशा देने का संदेश दिया जाएगा.

आयोजन समिति की ओर से माया रूंगटा ने रांची, रामगढ़ सहित पूरे झारखंड के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में कथा में शामिल होने की अपील की है. समिति के अनुसार कथा में शामिल होने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है. श्रद्धालु पहले आकर आगे बैठ सकते हैं और सपरिवार एवं इष्ट-मित्रों के साथ कथा का श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं.

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