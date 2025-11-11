ETV Bharat / state

झारखंड में निजी शिक्षण संस्थानों पर लगेगी लगाम, अब फीस बढ़ोतरी पर फैसला लेगी समिति, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

झारखंड के निजी शिक्षण संस्थान अब मनमाना फीस नहीं वसूल सकेंगे. राज्यपाल ने इसे लेकर बिल को मंजूरी दे दी है.

Fee Regulation Bill In Jharkhand
राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ सीएम हेमंत सोरेन. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन 25 अगस्त 2025 को ध्वनिमत से पारित झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025 को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है. अब गजट नोटिफिकेशन होते ही यह कानून लागू हो जाएगा. इसके लागू होने से राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी.

मानसून सत्र में पारित हुआ था बिल

मानसून सत्र के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया था कि यह बिल क्यों जरूरी है. उन्होंने बताया था कि इससे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगेगी. शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर की जाएगी, जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारित करेगी. तब भाजपा विधायक राज सिन्हा ने संशोधन लाकर सुझाव दिया था कि शैक्षणिक सत्र शुरु होने के पूर्व ही शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए, जो खारिज हो गया था.

कैसे कार्य करेगी समिति

विधेयक के मुताबिक शुल्क विनियमन समिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा नामित राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति उपाध्यक्ष होंगे. इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे. साथ ही अलग-अलग पाठ्यक्रमों से जुड़े लोग समिति के सदस्य रहेंगे. फीस को तय करने से पहले समिति संबंधित संस्थान से जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करेगी. खास बात है कि समिति जो फीस निर्धारित करेगी, उसी को शिक्षण संस्थान वसूल सकेंगे. इसके लागू होने से मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगेगा.

पाठ्यक्रम जिनके फीस का होगा निर्धारण

मेडिकल और डेंटल सर्जरी में स्नातक, अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी में स्नातक, फार्मेसी में स्नातक, वास्तुकला में स्नातक, होटल प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी में स्नातक, नर्सिंग विज्ञान में स्नातक, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक, विधायी कानून में स्नातक और कृषि विज्ञान में स्नातक और पीजी.

ये भी पढ़ें-

झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, मानसून सत्र में 324 प्रश्न हुए स्वीकृत

क्या रुकेगी कोचिंग संस्थानों की मनमानी, केंद्र के बाद राज्य सरकार की तैयारी, सियासत जारी

निजी स्कूलों की मनमानी पर डीसी सख्त, बीपीएल बच्चों के दाखिले में गड़बड़ी पर दी सख्त हिदायत

TAGGED:

JHARKHAND GOVERNOR
FEE REGULATION BILL IN JHARKHAND
JHARKHAND GOVERNOR APPROVED BILL
व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक
FEE REGULATION BILL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.