झारखंड में निजी शिक्षण संस्थानों पर लगेगी लगाम, अब फीस बढ़ोतरी पर फैसला लेगी समिति, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी
झारखंड के निजी शिक्षण संस्थान अब मनमाना फीस नहीं वसूल सकेंगे. राज्यपाल ने इसे लेकर बिल को मंजूरी दे दी है.
Published : November 11, 2025 at 6:50 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन 25 अगस्त 2025 को ध्वनिमत से पारित झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025 को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है. अब गजट नोटिफिकेशन होते ही यह कानून लागू हो जाएगा. इसके लागू होने से राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी.
मानसून सत्र में पारित हुआ था बिल
मानसून सत्र के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया था कि यह बिल क्यों जरूरी है. उन्होंने बताया था कि इससे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगेगी. शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर की जाएगी, जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारित करेगी. तब भाजपा विधायक राज सिन्हा ने संशोधन लाकर सुझाव दिया था कि शैक्षणिक सत्र शुरु होने के पूर्व ही शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए, जो खारिज हो गया था.
कैसे कार्य करेगी समिति
विधेयक के मुताबिक शुल्क विनियमन समिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा नामित राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति उपाध्यक्ष होंगे. इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे. साथ ही अलग-अलग पाठ्यक्रमों से जुड़े लोग समिति के सदस्य रहेंगे. फीस को तय करने से पहले समिति संबंधित संस्थान से जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करेगी. खास बात है कि समिति जो फीस निर्धारित करेगी, उसी को शिक्षण संस्थान वसूल सकेंगे. इसके लागू होने से मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगेगा.
पाठ्यक्रम जिनके फीस का होगा निर्धारण
मेडिकल और डेंटल सर्जरी में स्नातक, अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी में स्नातक, फार्मेसी में स्नातक, वास्तुकला में स्नातक, होटल प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी में स्नातक, नर्सिंग विज्ञान में स्नातक, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक, विधायी कानून में स्नातक और कृषि विज्ञान में स्नातक और पीजी.
