लोक आस्था के महापर्व छठ पर रांची के घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, राज्यपाल और छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया अर्घ्य
लोक आस्था के महापर्व छठ पर रांची के विभिन्न घाटों पर राज्यपाल और छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
Published : November 15, 2026 at 6:32 PM IST
रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर राजभवन के समीप स्थित हटनिया तालाब पहुंचे. यहां उन्होंने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने विश्व कल्याण और झारखंड की सुख-समृद्धि की कामना की.
राज्यपाल ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की
राज्यपाल ने कहा कि देशवासी और राज्यवासी खुशहाल रहे, छठी मैया से उनकी यही प्रार्थना है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची की मेयर रोशनी खलखो भी बड़ा तालाब पहुंचे. दोनों ने भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर पूजा-अर्चना की.
छठ घाटों पर आस्था का सैलाब
इधर, महापर्व छठ के तीसरे दिन राजधानी रांची के तमाम छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. विशेष व्यवस्था के बीच व्रतियों और श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया. रविवार की सुबह से ही शहर के छोटे-बड़े सभी छठ घाटों पर तैयारियां शुरू हो गई थीं.
बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु पहुंचे घाट
शाम होते-होते घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई. हटनिया तालाब, करमटोली तालाब, बड़ा तालाब, स्वर्णरेखा नदी, हटिया-धुर्वा डैम समेत राजधानी के विभिन्न जलाशयों में बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु पहुंचे. छठी मईया के गीतों और सूर्य उपासना के बीच पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया.
पारंपरिक तरीके से सूर्य उपासना
अर्घ्य अर्पित करने के दौरान व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की. श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य से मनवांछित फल प्राप्त होने की प्रार्थना की. कई घाटों पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ पहुंचे थे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर विशेष उत्साह दिखा. घाटों पर सजे सूप, दउरा और पूजन सामग्री के बीच पारंपरिक तरीके से सूर्य उपासना की गई. श्रद्धालुओं का कहना था कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और परिवार के साथ जुड़ाव का अवसर भी है. यही वजह है कि इस पर्व का इंतजार पूरे साल रहता है.
विदेश में रहने वाले भी पहुंचते हैं घर
छठ पर्व की खासियत यह भी है कि रोजगार और पढ़ाई के सिलसिले में देश-विदेश में रहने वाले लोग भी इस अवसर पर अपने घर लौटने की कोशिश करते हैं. कई परिवारों में ऐसे सदस्य हैं, जो साल भर घर नहीं आ पाते, लेकिन छठ के मौके पर परिवार के साथ पर्व मनाने जरूर पहुंचते हैं.
श्रद्धालुओं के मुताबिक, इस पर्व से उनकी भावनाएं और पारिवारिक परंपराएं जुड़ी हैं. यही वजह है कि दूरी कितनी भी हो, छठ पर घर लौटने का उत्साह अलग होता है. रविवार को राजधानी के विभिन्न घाटों पर उमड़ी भीड़ इसी आस्था और परंपरा की झलक पेश कर रही थी. सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा.
जलाशयों में पहुंचे छठ व्रति
रांची के विभिन्न जलाशयों, डैम, तालाब, स्वर्णरेखा नदी तट के साथ-साथ विभिन्न अपार्टमेंट्स में सोसाइटी द्वारा बनाए गए अस्थाई जलाशयों में छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया. 4 दिवसीय छठ व्रत महा अनुष्ठान के तीसरे दिन भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी रूप को अर्ध्य देकर आराधना की जाती है. दोपहर बाद से ही छठव्रती राजधानी के घाटों पर पहुंचने लगे थे. पारपंरिक रूप से केला, नारियल, घाघरा नींबू और दूसरे फलों के साथ ठेकुआ का दौरा सजाकर व्रती जलाशय पहुंचे और भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी रूप को अर्घ्य देकर आराधना की.
अब उदयाचलगामी सूर्य का इंतजार
अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना के बाद सोमवार सुबह भगवान भास्कर के उदयाचलगामी रूप को अर्घ्य देकर आराधना छठव्रती करेंगे. भगवान भास्कर के आराधना के इस चार दिवसीय महापर्व का आज तीसरा दिन है. सोमवार सुबह उदयाचलगामी भगवान सूर्य को अर्ध्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा. रांची स्थित मौसम केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह भगवान भास्कर 6 बजकर 3 मिनट पर उदय होंगे.
परंपरागत छठ के गीत से गुंजायमान है रांची
महापर्व पर जहां जलाशयों तक के सभी पहुंच पथों की साफ-सफाई की गई है. वहीं व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए लाइटिंग की खास व्यवस्था की गई है. रांची छठ की पारंपरिक गीत से गुंजायमान है. छठ घाट से लेकर हर इलाके में हर तरफ लाइट और सजावट के साथ छठ पूजा के पारंपरिक गीत बज रहे हैं.
रांची जिला प्रशासन और SDRF की ओर से घाटों पर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती के साथ-साथ जलाशयों-तालाबों में NDRF/SDRF की टीम तैनात की गई है. वहीं जलाशयों में गहरे क्षेत्र की पहचान कर बांस-रस्सी और लाल से चिंहित किया गया है. परंपरागत छठ के गीत से पूरी राजधानी गुंजायमान है.
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