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लोक आस्था के महापर्व छठ पर रांची के घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, राज्यपाल और छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया अर्घ्य

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रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर राजभवन के समीप स्थित हटनिया तालाब पहुंचे. यहां उन्होंने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने विश्व कल्याण और झारखंड की सुख-समृद्धि की कामना की.

राज्यपाल ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की