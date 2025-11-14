ETV Bharat / state

फर्जी प्रमाण पत्र पर डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों पर गिरेगी गाज, सीएम ने बनाई अंतर-विभागीय जांच कमेटी

रांची: झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित MBBS-MD/MS की सीटों पर फेक यानी फर्जी जाति, आवासीय (स्थानीय) और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर नामांकन लेने वालों पर अब लगाम लगाने की सरकार ने तैयारी की है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शुक्रवार को इसको लेकर जांच के निर्देश दिए हैं. जिसमें राज्य के सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में UG तथा PG के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में गलत तरीके से जाति/स्थायी निवासी होने का या EWS प्रमाण पत्र बनाकर नामांकन कराने वालों के धड़पकड़ के लिए अंतर विभागीय जांच समिति गठित कर इसकी जांच करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने आज गठित इस जांच कमेटी और जांच प्रतिवेदन के आलोक में सीआईडी द्वारा एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजने का निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है. जिससे पूरे मामले की जांच के के बाद Stray Round की काउंसलिंग की जा सके.

धनबाद के मेडिकल कॉलेज में मिला था छात्रा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी