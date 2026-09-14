MMDR संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हेमंत सरकार, वित्त मंत्री ने कहा- सेस हम हर हाल में लेते रहेंगे
एमएमडीआर संशोधन विधेयक के खिलाफ दो फ्रंट पर लड़ेगी. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : September 14, 2026 at 3:33 PM IST
रांची: झारखंड सरकार के विरोध के बावजूद खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम 2026 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानूनी रूप में आ गया है. इस नये कानून के आने के बाद झारखंड सरकार को दोहरी क्षति हुई है. पहला हेमंत सरकार के द्वारा लगातार केंद्र पर कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान का 1.36 लाख करोड़ का बकाया होने का दावा खत्म हो गया है.
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार कोई सेस नहीं लगा पायेगी. क्योंकि इस कानून में स्पष्ट है कि कोई भी राज्य खनिज पर कोई सेस नहीं लगाएगा और न ही किसी पिछले बकाए का भुगतान होगा. ऐसे में अब हेमंत सरकार ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है.
झारखंड के परिपेक्ष्य में MMDR है काला कानून: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र के खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड के संदर्भ में काला कानून बताते हुए एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में सेस की राशि लेते रहेंगे और इस कानून के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायेगी. उन्होंने कहा कि इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है.
दो फ्रंट पे लड़ेगी सरकार: वित्त मंत्री
ईटीवी भारत से बात करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस संशोधन अधिनियम के लागू हो जाने से झारखंड सरकार का केंद्र पर कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का दावा खत्म हो गया है. झारखंड सरकार इसके खिलाफ दोनों फ्रंट पर लड़ेगी पहला इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का है.
राज्य सरकार को होगी करीब 14 हजार करोड़ की क्षति: वित्त मंत्री
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जमीन हमारी, खनिज हमारा और उससे होने वाली आमदनी केंद्र का हो, यह नहीं चलेगा. माइनिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन में सड़कें खराब होती है तो राज्य सरकार बनाए, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो हम ठीक करें, पर्यावरण प्रदूषित होता है उसपर हम ध्यान दें और खनिज केंद्र लेकर जाए, ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जहां तक सेस की बात है तो हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर झारखंड विधानसभा से पास कराकर इसे लागू किया था. इससे जो हमारी करीब 14000 करोड़ की क्षति होगी, उसे हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे.
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