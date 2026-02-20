ETV Bharat / state

झारखंड में बनेगी अंगदान नीति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल की आलिन शेरिन से प्रेरित होकर की घोषणा

रांचीः केरल की नन्ही बिटिया आलिन शेरिन के द्वारा अंगदान किए जाने से प्रेरित होकर झारखंड सरकार अंगदान नीति बनाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान सदन में की.

उन्होंने कहा कि अपनी संतान को खो देना किसी भी माता-पिता के लिए सबसे असहनीय क्षण होता है. ऐसे समय में जब हृदय शोक से भरा हो, अपने जिगर के टुकड़े के अंग दान करने का निर्णय शेरिन एन जॉन और अरुण अब्राहम के लिए साधारण नहीं बल्कि अद्भुत साहस, त्याग और करुणा का उदाहरण है. सदन के बाहर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाकई में उस परिवार को शैल्यूट करना चाहिए.

सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री का बयान (ETV Bharat)

सीएम ने कहा कि मैंने बच्ची के माता-पिता और चिकित्सक से भी बात की है और मैं केरल सरकार के पहल की भी सराहना करता हूं जिन्होंने उस बच्ची को राजकीय सम्मान दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की भी सराहना की, जिन्होंने बच्ची के अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान देकर इस नेक कार्य को और ऊंचाई दी है. उन्होंने कहा कि आज शरीर का अंग खराब होने से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती हैं. यह एक ऐसा विचार या सोच है जो मानवता के लिए बड़ा सबब है इसलिए मैंने सोचा है कि इसे आगे बढाएं.