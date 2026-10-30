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हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार, रांची में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद बच्चों के इलाज का पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी. बच्चों की जांच से लेकर ऑपरेशन, दवाइयों, रहने-खाने और यात्रा तक की सुविधा मुफ्त मिलेगी. इसके लिए सरकार 5 से 10 लाख रुपये तक खर्च करेगी. शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रिम्स ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग और कोच्चि के अमृता हॉस्पिटल के संयुक्त कार्यक्रम ‘गिफ्ट ऑफ लाइफ’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर आयोजित शिविर में जन्म से 18 साल तक के कुल 380 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई.

इलाज का खर्च उठाएगी राज्य सरकार