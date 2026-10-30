हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार, रांची में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान
झारखंड में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 5:40 PM IST
रांची: झारखंड में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद बच्चों के इलाज का पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी. बच्चों की जांच से लेकर ऑपरेशन, दवाइयों, रहने-खाने और यात्रा तक की सुविधा मुफ्त मिलेगी. इसके लिए सरकार 5 से 10 लाख रुपये तक खर्च करेगी. शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रिम्स ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग और कोच्चि के अमृता हॉस्पिटल के संयुक्त कार्यक्रम ‘गिफ्ट ऑफ लाइफ’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर आयोजित शिविर में जन्म से 18 साल तक के कुल 380 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई.
इलाज का खर्च उठाएगी राज्य सरकार
शिविर में देश और राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चों के हृदय की जांच की. जांच में जिन बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की पुष्टि होगी, उन्हें आगे के उपचार और ऑपरेशन के लिए कोच्चि स्थित अमृता हॉस्पिटल भेजा जाएगा. इलाज से जुड़ा पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसका उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण बच्चों का इलाज नहीं रुकने देना है.
रिम्स में भी शुरू होगी हृदय रोग के इलाज की सुविधा
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का इलाज सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. विधायक रहते हुए उनके पास बड़ी संख्या में अभिभावक बच्चों के इलाज और ऑपरेशन की गुहार लेकर आते थे, उस समय बच्चों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती थी. अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि किसी अभिभावक को बच्चे के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े.
मंत्री ने अधिकारियों को रिम्स में भी जन्मजात हृदय रोग के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया. इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों और जरूरी आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में सरकार जरूरतमंद परिवारों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
जनप्रतिनिधियों से बच्चों की पहचान करने की अपील
स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों, विधायकों, जिला परिषद सदस्यों, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान कर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक अभाव के कारण बच्चों का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, ऐसे परिवारों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की जरूरत है, ताकि समय पर उनका इलाज हो सके.
मंत्री ने कहा कि किसी मां की गोद सूनी न हो और किसी बच्चे का बचपन इलाज के अभाव में न छिने, यही सरकार का प्रयास है. झारखंड के किसी भी जरूरतमंद बच्चे का इलाज पैसों की कमी के कारण नहीं रुकना चाहिए.
एक साल में रिम्स में बहाल होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि जन्मजात हृदय रोग के इलाज की सुविधा केवल शिविर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे रिम्स में स्थाई रूप से विकसित करने की जरूरत है. उन्होंने घोषणा की कि अगले एक वर्ष में रिम्स में इस बीमारी के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अन्य संसाधनों की व्यवस्था भी की जाएगी. इससे राज्य के बच्चों को भविष्य में हृदय रोग के इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
जांच से लेकर घर वापसी तक मुफ्त सुविधा
‘गिफ्ट ऑफ लाइफ’ कार्यक्रम के तहत बच्चों और उनके अभिभावकों को कई सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी. इसमें हृदय की जांच, जरूरी चिकित्सीय परीक्षण, ऑपरेशन, दवाइयां, अस्पताल में रहने और भोजन की व्यवस्था शामिल है. इसके अलावा बच्चों और अभिभावकों के आने-जाने का किराया, कोच्चि तक की यात्रा, ऑपरेशन के बाद फॉलोअप और सुरक्षित घर वापसी तक निगरानी की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी.
कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा, एनएचएम अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और अमृता हॉस्पिटल के डॉ. ब्रजेश समेत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे.
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