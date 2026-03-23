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झारखंड में कला-संस्कृति को नई दिशा, सरकार करेगी संगीत-नाटक अकादमी का गठन, कलाकारों में जगी उम्मीदें

झारखंड सरकार ने कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल की है. संगीत-नाटक अकादमी गठन से कलाकारों और साहित्यकारों में उम्मीद जगी है.

SANGEET NATAK AKADEMI IN JHARKHAND
झारखंड के कलाकार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल की है. लंबे समय से प्रतीक्षित झारखंड संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के गठन से संबंधित नियमावली को अधिसूचित कर दिया गया है. इस फैसले के बाद राज्य के कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है.

अकादमी गठन से कलाकारों को मिलेगा सहयोग

झारखंड सरकार की इस पहल को झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इन अकादमियों के गठन से न केवल कलाकारों को एक मंच मिलेगा, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत सहयोग भी मिल सकेगा. इसी के साथ सरायकेला स्थित राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के संचालन को और बेहतर बनाने के लिए समितियों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है. छऊ नृत्य झारखंड की पारंपरिक और प्रसिद्ध कला विधाओं में से एक है. जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है.

Sangeet Natak Akademi in jharkhand
नृत्य करते कलाकार (ईटीवी भारत)

अकादमी सही दिशा में हो लागू: नाटककार ऋषि

नाटककार ऋषि राज का मानना है कि यह पहल तभी सफल होगी, जब इसे सही दिशा में लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि योजनाओं को ईमानदारी से जमीन पर उतारा गया, तो इससे नाट्य कलाकारों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनके काम को नई पहचान मिल सकेगी. कलाकारों का कहना है कि इन अकादमियों के सक्रिय होने से क्षेत्रीय भाषाओं और पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण को मजबूती मिलेगी. झारखंड की कई लोक कलाएं और बोलियां धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं. ऐसे में यह पहल उन्हें बचाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

कलाकार संघ के सचिव ने फैसले का किया स्वागत

झारखंड लोक कलाकार संघ के सचिव चंद्रदेव सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जो अब पूरी हुई है. उनके अनुसार, इससे लुप्त होती कला विधाओं को संजीवनी मिलेगी और कलाकारों को सम्मान के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. वहीं प्रख्यात छऊ कलाकार तपन पटनायक ने भी इस निर्णय को सकारात्मक बताया. लेकिन साथ ही यह भी कहा कि समितियों का गठन निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो इसका असर कला के विकास पर पड़ सकता है.

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