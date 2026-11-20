पावर सेक्टर से खुला बाजार की दर से रॉयल्टी वसूलेगी सरकारः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
झारखंड सरकार द्वारा कोयला रॉयल्टी में बदलाव करने के निर्णय को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व में वृद्धि वाला बताया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 20, 2026 at 9:28 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:20 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार ने कोयला रॉयल्टी में बदलाव किया है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी किया जाएगा.
खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा लिए गए इस निर्णय से जहां सरकार को भारी भरकम राजस्व मिलने की उम्मीद है. वहीं इसका आर्थिक बोझ पावर रेगुलेटर सेक्टर के उद्योग पर पड़ेगा. पावर रेगुलेटर सेक्टर जो कोयला खनन करते हैं उसके बेचे जाने वाले 85% हिस्से की केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय की दर के आधार पर तय होती है.
इस पर राज्य सरकार को 14% की दर से रॉयल्टी मिलती है. वहीं शेष 15% कोयले को यह उद्योग खुले बाजार की दर से बेचते हैं जो अमूमन 3000 रुपये प्रति टन तक होती है. विभाग के संशोधन के बाद अब राज्य सरकार सभी बेचे जाने वाले कोयले पर खुले बाजार की दर से रॉयल्टी लगी यानी आप सभी कोयल पर 3000 प्रति टन की दर से 420 रुपए रॉयल्टी ली जाएगी.
बता दें कि पावर सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले का विक्रय मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित किया जाता है. कोयले के समान ग्रेड जो पावर सेक्टर के उद्योगों के लिए किया जाता है का प्रेषण खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड एवं अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए जाने पर विक्रय मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा साधारण तैयार निर्धारित मूल्य से अधिक प्राप्त होता है.
सरकार के निर्णय से राजस्व में वृद्धि स्वभाविक- वित्त मंत्री
सरकार की इस निर्णय से राजस्व में वृद्धि स्वाभाविक रूप से होने की संभावना बताते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है मगर केंद्र सरकार यहां के कोयला एवं अन्य खनिजों पर पूरी तरह से अधिकार लेने की कोशिश में है. यहां के जमीन के नीचे कोयला सहित पांच खनिज भारत सरकार के सूची में है. इसके अलावा बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट आदि राज्य सूची में है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को सेस लगाने का अधिकार दिया है उसी के आधार पर हम लोग सेस लग रहे थे और लगभग 14000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होती थी. जिसे हम खनन क्षेत्र में खर्च करते थे. मगर इस बार जो 2026 में एमएमडीआर लाया गया उसमें चुपके से केंद्र सरकार ने जमीन शब्द को भी जोड़ दिया है. ऐसे में वह जमीन जहां केंद्र की सूची में खनिज संपदा उसके अंदर है उसे भी जमीन के साथ भारत सरकार ने ले लिया है और हम सेस नहीं लगा सकते हैं. इस तरह से देश की संघीय व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और हमारा जो दावा है 136 करोड़ का वह भी इस एमडीआर के बाद समाप्त हो चुका है.
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