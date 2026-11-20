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पावर सेक्टर से खुला बाजार की दर से रॉयल्टी वसूलेगी सरकारः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

झारखंड मंत्रालय (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड सरकार ने कोयला रॉयल्टी में बदलाव किया है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी किया जाएगा.

खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा लिए गए इस निर्णय से जहां सरकार को भारी भरकम राजस्व मिलने की उम्मीद है. वहीं इसका आर्थिक बोझ पावर रेगुलेटर सेक्टर के उद्योग पर पड़ेगा. पावर रेगुलेटर सेक्टर जो कोयला खनन करते हैं उसके बेचे जाने वाले 85% हिस्से की केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय की दर के आधार पर तय होती है.