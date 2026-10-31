झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को बार-बार नया बनवाने की अनिवार्यता किया खत्म, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया स्वागत

झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को बार-बार नया बनवाने की अनिवार्यता किया खत्म, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया स्वागत
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय का स्वागत किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 11:02 PM IST
रांची: झारखंड सरकार ने OBC वर्ग के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के पत्रांक-05/विविध-79/2025-595 दिनांक 29/10/2026 एवं कार्मिक विभाग के पत्रांक-6102 दिनांक 01/10/2026 के अनुसार अब OBC नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र धारकों को हर वर्ष नया प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी.
आदेश के अनुसार, कंडिका 8.2 एवं 9.1 के तहत फॉर्म-15 में नॉन-क्रीमी लेयर संबंधी स्व-घोषणा पत्र देने पर पूर्व में जारी NCL प्रमाण पत्र अथवा नया जारी प्रमाण पत्र आगामी नियोजन एवं नामांकन प्रक्रिया में मान्य रहेगा. इस निर्णय से OBC छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को बार-बार प्रमाण पत्र बनवाने से होने वाली असुविधा, विलंब और अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिलेगी.
राष्ट्रीय OBC मोर्चा के झारखंड अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि उनका मोर्चा लंबे समय से पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग एवं राज्य सरकार से यह मांग करता आ रहा था कि NCL प्रमाण पत्र की वैधता केवल एक वर्ष होने से OBC छात्रों को नियोजन एवं नामांकन में भारी परेशानी होती है. इसी मांग पर पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने 26 मई 2026 की बैठक में अनुशंसा की थी, जिसके बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है.
राष्ट्रीय OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, सदस्य नंदकिशोर मेहता, लक्ष्मण यादव, नरेश वर्मा एवं सदस्य सचिव विनोद कुमार बोंके का आभार व्यक्त किया.
राजेश कुमार गुप्ता ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि अगर वह वास्तव में ओबीसी समाज की हितैषी है तो यथाशीघ्र जिस प्रकार झारखंड सरकार ने राज्य स्तर पर OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र संबंधी व्यवस्था सरल की है, उसी प्रकार केंद्र सरकार भी केंद्रीय नियोजन एवं केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के लिए OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी नियमों को सरल बनाए. उन्होंने कहा कि इससे OBC युवाओं को हर भर्ती अथवा प्रवेश चक्र में नया प्रमाण पत्र बनवाने से मुक्ति मिलेगी.
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