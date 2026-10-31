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झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को बार-बार नया बनवाने की अनिवार्यता किया खत्म, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया स्वागत

राष्ट्रीय OBC मोर्चा के झारखंड अध्यक्ष राजेश गुप्ता ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड सरकार ने OBC वर्ग के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के पत्रांक-05/विविध-79/2025-595 दिनांक 29/10/2026 एवं कार्मिक विभाग के पत्रांक-6102 दिनांक 01/10/2026 के अनुसार अब OBC नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र धारकों को हर वर्ष नया प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी.

आदेश के अनुसार, कंडिका 8.2 एवं 9.1 के तहत फॉर्म-15 में नॉन-क्रीमी लेयर संबंधी स्व-घोषणा पत्र देने पर पूर्व में जारी NCL प्रमाण पत्र अथवा नया जारी प्रमाण पत्र आगामी नियोजन एवं नामांकन प्रक्रिया में मान्य रहेगा. इस निर्णय से OBC छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को बार-बार प्रमाण पत्र बनवाने से होने वाली असुविधा, विलंब और अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिलेगी.